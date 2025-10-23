Michael B. Jordan en conversaciones para protagonizar ‘Miami Vice’ de Joseph Kosinski

Michael B. Jordán está en conversaciones iniciales para interpretar a Ricardo “Rico” Tubbs, respectivamente, en Jose KosinskiEl reinicio en pantalla grande de “Vicio en Miami.”

Jordan, uno de los protagonistas más queridos de Hollywood, es una elección adecuada para un autor de gran éxito como Kosinski, cuya filmografía incluye espectáculos de pantalla grande como “Top Gun: Maverick” y “F1: The Movie”. Al igual que Kosinski, Jordan tiene una habilidad especial para infundir a las palomitas de maíz historias humanas auténticas, como en la franquicia “Creed”, que también dirige.

Jordan ha sido un elemento básico de Hollywood durante más de una década, destacando con películas como “Fruitvale Station” y “Fantastic Four” y, más recientemente, encabezando “Black Panther: Wakanda Forever”, “Creed III” y “Sinners”. A principios de este año, Jordan cumplió una doble función en la épica de terror de Ryan Coogler, interpretando a los hermanos gemelos Smoke y Stack. Estrenada el 18 de abril con gran éxito de crítica, “Sinners” se convirtió en la película de terror original más taquillera de todos los tiempos, recaudando 366 millones de dólares en todo el mundo.

“Miami Vice” de Kosinski y Universal Pictures fue primero revelado en abril, y el 17 de septiembre, recibió una fecha de lanzamiento del 6 de agosto de 2027. Según un lema oficial, el reinicio «explora el glamour y la corrupción del Miami de mediados de los 80» y está «inspirado en el episodio piloto y la primera temporada de la histórica serie de televisión que influyó en la cultura y marcó el estilo de todo, desde la moda hasta el cine».

Dylan Clark y Kosinski son los productores, mientras que Eric Warren Singer y Dan Gilroy escribieron el guión. Se espera que la producción comience el próximo año y la película se filmará para Imax.

Universal Pictures no hizo comentarios.