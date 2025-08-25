Michael Atmore nombró al editor en jefe de Women’s Wear Daily

Fairchild Media Group ha promovido Michael Atmore al editor en jefe de Women’s Wear Daily, además de su papel de director de marca.

Atmore liderará el equipo editorial diario de Women’s Wear en la entrega de noticias y cobertura comercial de última hora, al tiempo que guía la marca en plataformas impresas, digitales, sociales, de video y de comercio electrónico. El editorial de noticias de calzado continuará informando a Atmore, junto con el equipo en expansión responsable de los eventos, cumbres y experiencias en vivo de FMG.

Antes de unirse a FMG en 1997, Atmore trabajó como director editorial fundador y editor de Footwear Plus. Anteriormente se desempeñó como director editorial para un grupo de publicaciones minoristas en International Thomson, junto con los principales puestos editoriales en US Business Press y Harcourt Brace.

«Me siento honrado de liderar el increíble equipo del DUW, las voces de autoridad innegables, y guiar el título legendario en el próximo capítulo con contenido prospectivo que amplifica nuestro alcance en múltiples plataformas en un paisaje de moda en constante evolución», dijo Atmore. «El futuro de WWD, y la industria a la que sirve, nunca ha sido más vibrante y es emocionante llevar la marca al siguiente nivel a escala global».

«El liderazgo y la visión de Michael han sido fundamentales para dar forma a las décadas de innovación y éxito de Fairchild Media. Su dedicación a la compañía Fairchild, sus marcas y su gente ha sido extraordinaria», dijo Jay Penske, presidente y CEO de Penske Media Corporation. «Estoy seguro de que mantendrá la excelencia en FMG, y bajo su guía, WWD continuará estableciendo el punto de referencia en moda, belleza y medios comerciales».

Atmore informará directamente a Amanda Smith, CEO de Fairchild Media Group y James Fallon, CCO de Fairchild Media Group.