Micah Parsons Trade: ¿Ravens una opción?

Los Dallas Cowboys esperan que Micah Parsons esté en el campo cuando el equipo abre su temporada 2025 contra los Eagles. Si no, equipos como los Baltimore Ravens probablemente estén prestando mucha atención a cómo se desarrolla.

Parsons quiere un nuevo acuerdo y ha estado en todo el campamento. Y si las dos partes no pueden encontrar un terreno común, Dallas podría cambiar el corredor de pases superestrella. Jeremy Fowler de ESPN cree que los Ravens podrían ser un lugar de aterrizaje potencial.

Fowler dijo en un episodio del 22 de agosto de «SportsCenter» que Dallas todavía cree que puede firmar el All-Pro. Sin embargo, dijo que «no hay tanto optimismo» del lado de Parsons, y que podría preferir un nuevo hogar a través del comercio.

«Me dijeron que los Cowboys han recibido múltiples consultas comerciales sobre Micah Parsons … Si tuvieran que entretener un oficio, habría interés», dijo Fowler durante su segmento ‘SportsCenter «.» Los equipos que tienen sentido para mí en el radar serían los Green Bay Packers, los Cardenales de Arizona, los Baltimore Ravens (estarían) en el juego. Incluso algunos equipos en la propia división de Dallas «.

En cuanto a lo que costaría adquirir un jugador como Parsons, incluso en medio de la disputa por contrato, será empinada. Como, históricamente empinado.

«Se necesitaría algún tipo de oferta de Herschel, del tamaño de Walker para que incluso lo entretengan», dijo Fowler.

Charles Robinson de Yahoo recientemente encuestó a varios ejecutivos de la liga sobre lo que podría costar sacar a Parsons de Dallas.

«Si finalmente se lo cambia, el precio del sótano en él comenzará en lo que los Raiders aterrizarán (Khalil) Mack, entonces probablemente requiera un edulcorante además», escribió Robinson para Yahoo Sports el 14 de agosto. «Finalmente, los Raiders recibieron dos selecciones de primera ronda, junto con un tercero y sexto a cambio para su suplente de defensa más un segundo y severo reclutado.

Un gerente general no identificado se preguntó si un equipo motivado, y los Ravens ciertamente deberían adaptarse a ese molde, renunciaría aún más a su equipo en la cima.

«Creo que Dallas podría obtener tres primeros si provenía de alguien que espera que sus primeros estén en la parte inferior de la ronda. Eso todavía es mucho para un jugador defensivo. O podría ser dos primeros y un iniciador de calidad, como cuando los Panthers empaquetaron DJ Moore para obtener la primera selección en el draft».

Por supuesto, separarse de un importante capital de tiro más un titular de impacto es solo la mitad de la batalla. Si eres un equipo como los Ravens, y estás haciendo ese tipo de inversión para aterrizar a Parsons, también le pagarás. Parsons, quien ha registrado al menos 12 capturas en cada una de sus primeras cuatro temporadas, obtendrá más dinero que la estrella de los Pittsburgh Steelers, TJ Watt, quien firmó una extensión de tres años y $ 123 millones en julio.

«El contrato más probable es un acuerdo de cuatro años por $ 172 millones, con un salario promedio récord de $ 43 millones por temporada», escribió Bill Barnwell para ESPN.com. «Con el salario de $ 24 millones de Parsons para 2025 ya garantizado, eso saldría a cinco años y $ 196 millones, por un promedio de poco más de $ 39 millones por año».

Es un compromiso masivo en más de un sentido. Pero para un equipo como los Ravens que ha estado llamando a la puerta durante años, podría ser un tipo de éxito de taquilla que finalmente marca la diferencia.