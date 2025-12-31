Micah Parsons lanza una respuesta de dos palabras a la reunión de Trevon Diggs

El Empacadores de Green Bay canjeado con los Dallas Cowboys por cinco veces Pro Bowler Mica Parsons antes de la temporada regular. Luego, el miércoles 31 de diciembre, Green Bay reunió al cazamariscales superestrella con su ex compañero de equipo de los Cowboys y dos veces esquinero de Pro Bowl. Trevon Diggs.

Parsons, quien sufrió un desgarro del ligamento anterior cruzado contra el Broncos de Denver en la semana 15 y se sometió a una cirugía para reparar su rodilla lesionada a principios de esta semana, se tomó un tiempo de su régimen de rehabilitación para ofrecer una reacción a la noticia a través de las redes sociales.

«Estamos de vuelta…. 🫡», Parsons publicado en X.

Packers adelgazan en el esquinero después de la lesión de Nate Hobbs

Los Packers están asumiendo un riesgo calculado con Diggs, como esquinero Nate Hobbs probablemente esté terminado durante el año después de sufrir una lesión en la rodilla la semana pasada y Kamal Hadden ya está en la lista de reserva de lesionados (IR) tras lesionarse el tobillo en el mismo partido.

Green Bay juega el Vikingos de Minnesota en Minneapolis este fin de semana, aunque no hay ningún incentivo para apresurar a Diggs a entrar en acción a menos que el propósito sea conseguirle algunas repeticiones reales del juego con sus nuevos compañeros de equipo antes de que comiencen los playoffs.

Los Packers tienen asegurado el puesto número 7 en la NFC, independientemente de una victoria o una derrota el domingo. si el Osos de chicago ganar o el Águilas de Filadelfia Si pierden en la Semana 18, Green Bay viajará al Soldier Field durante el fin de semana Super Wildcard para enfrentarse a los Bears por tercera vez en poco más de un mes (1-1).

Si Chicago pierde y los Eagles ganan, los Packers jugarán en Filadelfia dentro de dos fines de semana.

Los Packers asumen un riesgo financiero mínimo al contratar a Trevon Diggs

Green Bay está pagando $472,000 por Diggs esta temporada/postemporada, que es el monto de su cheque semanal por juego. Los Packers desembolsarán $58,823 adicionales si juega en Minnesota el domingo.

Los Packers han lidiado con una serie de lesiones de contribuyentes clave últimamente y, por lo tanto, decidieron no arriesgarse a que otro equipo reclame a Diggs en el waiver y se lo pierda por completo.

Dada la conexión con Parsons, es posible que Diggs hubiera elegido a Green Bay de todos modos si se hubiera convertido en agente libre, ya que el CB indicó a principios de esta semana que quería unirse a un equipo que estaba encaminado a los playoffs en enero.

A Diggs todavía le quedan tres años de carrera $97 millones contrato. Sin embargo, los Cowboys no garantizaron nada del dinero de ese acuerdo más allá de 2025. Por lo tanto, los Packers no se han comprometido con Diggs a largo plazo si las cosas no funcionan.

El esquinero ha lidiado con importantes problemas de lesiones durante varias temporadas, registrando sólo 21 apariciones en los últimos 50 partidos de la temporada regular de los Cowboys. También ha tenido grandes dificultades en la cobertura esta temporada, lo que ha permitido a los mariscales de campo contrarios tener una gran ventaja colectiva. calificación de 157,2 al lanzarle al hombre de Diggs en la cobertura.

Una calificación QB perfecta en el NFL es 158,3.

“[Diggs] había cuestionado al coordinador defensivo Matt Eberflus’ esquema y quería jugar más cobertura de hombre a hombre » Rob Demovsky de ESPN informó el miércoles. «Después de sufrir una conmoción cerebral por un accidente en casa, Diggs fue colocado en la reserva de lesionados debido a problemas con su rodilla derecha. Los Cowboys no lo elevaron a la lista de 53 hombres hasta que terminó la ventana de práctica».