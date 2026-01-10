Micah Parsons expresa una fuerte opinión después de la cuarta selección All-Pro

Empacadores de Green Bay corredor de borde Mica Parsons es un habitual en el NFL Equipo All-Pro, pero no está interesado en que nadie acapare ese honor, incluido él mismo.

La liga estrenó su primer y segundo equipo Selecciones totalmente profesionales el sábado 10 de enero antes de los juegos inaugurales del Super Wild Card Weekend. Parsons ganó una selección del primer equipo, a pesar de perderse más de tres juegos después de romperse el ligamento anterior cruzado durante una lesión sin contacto contra el Broncos de Denver en la Semana 15. Fue su tercera selección en el primer equipo y la cuarta en general.

Algunos miembros de los medios y fanáticos discreparon con el espacio “multiuso” en la ofensiva, que el corredor Christian McCaffrey del 49ers de San Francisco capturado, sosteniendo que no debería existir. Pero Parsons, que tiene mucha más experiencia con los equipos All-Pro que cualquiera de los críticos abiertos antes mencionados, no estuvo de acuerdo firmemente.

«No creo que deba existir una posición de ‘todo propósito’ en la boleta electoral All-Pro», analista Emmanuel Acho publicado en X el sábado. «El NFL es un 11 [player] liga. Deberíamos votar por 1RB, 1TE, 3WR (sin FB). Diluimos la exclusividad histórica de los equipos All-Pro agregando espacios que no existen en el campo”.

¡Ehhh, puedes poner a algunos jugadores en defensa como jugadores polivalentes! ¡Hay tantos jugadores talentosos en la liga ahora que es posible que algunas personas no reciban el reconocimiento que merecen porque todavía tenemos algunos jugadores históricamente grandes que todavía están en su mejor momento! https://t.co/Buysv5Tl1j —Micah Parsons (@MicahhParsons11) 10 de enero de 2026

“¡Ehhh, puedes poner a algunos jugadores en defensa como jugadores polivalentes!” Parsons respondióRedoblando la idea, ya que actualmente no existe un lugar «multipropósito» en los equipos defensivos All-Pro. “¡Hay tantos jugadores talentosos en la liga ahora que es posible que algunas personas no reciban el reconocimiento que merecen porque todavía tenemos algunos jugadores históricamente grandes que todavía están en su mejor momento!”

Micah Parsons y Xavier McKinney, solo dos Packers que obtendrán los honores All-Pro para la temporada 2025

Parsons terminó la temporada con 26 hits de mariscal de campo, 12,5 sacos12 tacleadas para pérdida y dos balones sueltos forzados en 14 partidos jugados (13 como titular) en su primera campaña con los Packers.

Los Dallas Cowboys canjearon a Parsons, ahora cinco veces Pro Bowler y cuatro veces All-Pro, a Green Bay a fines de agosto por dos selecciones de primera ronda y un tackle defensivo. Kenny Clark.

Unirse a Parsons en el primer equipo en la posición de cazamarchas el sábado fueron Myles Garrett del marrones de clevelandquien rompió el récord de la NFL en una sola temporada con 23 sacosy Will Anderson Jr. de los Texanos de Houston.

Seguridad Xavier McKinney fue el único otro miembro de los Packers en ganar los honores All-Pro esta temporada, ganándose un lugar en el segundo equipo.

Los Packers se enfrentan a los Bears en la primera ronda de los playoffs

Mientras Parsons observará desde la banca, McKinney jugará el sábado por la noche contra el Osos de chicago en el Soldier Field en el partido de eliminatoria de los Packers contra sus antiguos rivales de la División Norte de la NFC.

Green Bay ganó el primer enfrentamiento en Lambeau Field a principios de diciembre por un touchdown. Los Packers también estaban arriba 10 puntos en el último cuarto contra los Bears en Chicago sólo dos semanas después, pero cedieron un gol de campo, una recuperación de patada corta y un touchdown tardío a la ofensiva de los Bears que envió el partido a tiempo extra.

Chicago anotó un touchdown en el tiempo extra para ganar el juego por seis puntos.

Los empacadores son Favoritos de ruta por 2,5 puntos para superar a los Bears y avanzar a la Ronda Divisional de la NFC a partir del sábado por la tarde, según DraftKings Sportsbook.