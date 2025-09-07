Micah Parsons entrega el momento de ‘Magic’ en el debut de los Packers

En términos de retorno de la inversión, esto es probablemente lo que el Packers de Green Bay estaban buscando en términos de su primer juego con Edge Rusher Micah Parsons.

Los Packers entregaron la victoria de firma más convincente de la NFL con una victoria de 27-13 sobre su rival de la División Norte de la NFC Leones de Detroit y a Parsons, en acción limitada, se le ocurrió un saco crucial de mariscal de campo de los Leones Jared Goff Al final del último cuarto, un momento mágico eléctrico en el estadio Lambeau que parecía anunciar a los Packers como contendientes legítimos del Super Bowl.

Fue el primer saco de Parsons con los Packers después de que un intercambio de éxito el 28 de agosto lo envió desde el Dallas Cowboys a Green Bay a cambio de 2 selecciones de primera ronda y tackle defensivo de Pro Bowl Kenny Clark.

«Micah Parsons Es implacable » NFL en CBS escribió en su cuenta oficial X.

El comercio de Parsons sacudió la NFL

El intercambio de Parsons sacudió la NFL unos días antes del comienzo de la temporada regular.

«Fuentes de ESPN: los vaqueros están intercambiando tres veces al All-Pro LB Micah Packers a los Green Bay Packers», escribió Schefter En su cuenta X oficial el 28 de agosto. “Parsons y los Packers ya han llegado a un acuerdo sobre un contrato de cuatro años y $ 188 millones. David Mulugheta de atletas primero Tenía una mano en el comercio y, en última instancia, negociaba el contrato récord que incluye $ 120 millones totalmente garantizados en la firma y hace que Parsons sea el mayor número QB pagado en la historia de la NFL «.

Parsons, de 26 años, fue la selección general número 12 en el Draft de la NFL 2021 y es un 3 veces All-Pro y 4 veces Pro Bowler en sus primeras 4 temporadas.

«Gracias Dallas … ¡vete a empacar!» Parsons escribió En su cuenta X oficial después del comercio.

First Green Bay Sack envía a las redes sociales girando

Parsons fue un tema de discusión incluso cuando no estaba jugando en la semana 1 gracias a su antiguo equipo jugando en la apertura de la temporada de la NFL el jueves por la noche contra el Filadelfia Eagles -Una pérdida de 24-20 Cowboys en la que era muy obvio cuánto se perdieron a su ex jugador estrella.

«Micah Parsons en Lambeau Field » Lindsey Thiry de ESPN escribió en su cuenta oficial X. «Ovación fuerte cuando salió del túnel».

«Es por eso que haces el intercambio» Comentador de color de CBS Tony Romo Dicho durante la transmisión tras otra presión por Parsons.

Lo que es increíble y vale la pena decir nuevamente es que Parsons estaba jugando con un conteo de lanzamiento y un dolor de espalda que lo molestó durante toda la pretemporada.

«Micah Parsons Jugó el 45% de las instantáneas defensivas (29 de 65) «. Reportero de los Packers Rob DeMovsky escribió en X. «Parsons Terminado con 3 presiones, 2º más en los Packers (Lucas Van Ness tenía 4) «.

En lo que debería ser uno de los juegos más esperados y vistos de la temporada regular, los Packers viajan para enfrentar a los Cowboys el 28 de septiembre, un enfrentamiento de fútbol de Sunday Night de horario estelar.

Club exclusivo de corredores de pases de la NFL

Parsons es parte de un club exclusivo de corredores de pases en la historia de la NFL.

Solo 2 jugadores en la historia de la NFL han tenido al menos 12 capturas en cada una de sus primeras cuatro temporadas; Parsons y el fallecido Reggie White, un miembro del Salón de la Fama del fútbol profesional y un jugador defensivo del año 2 veces de la NFL.

White, quien murió en 2004, terminó su carrera con 198.0 capturas en 15 temporadas de la NFL, incluida una victoria en el Super Bowl con los Packers después de la temporada 1996.