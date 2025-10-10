Micah Parsons de los Packers llama a las águilas rivales durante el juego de TNF

El Empacadores de Green Bay lideró una ofensiva durante la temporada baja para convencer al NFL prohibir el uso del llamado “tush push”, que el gobierno Águilas de Filadelfia se han convertido en un código de trampa en situaciones de corta distancia durante los últimos tres años.

Green Bay finalmente no tuvo éxito en esa iniciativa, aunque la liga podría volver a abordar el tema la próxima primavera. Mientras tanto, los Packers superan al corredor Mica Parsons – anteriormente de la vaqueros de dallasquienes se encuentran entre los mayores rivales de Filadelfia en la NFL, recurrió a las redes sociales el jueves 9 de octubre por la noche para criticar a los Eagles por aprovechar una vez más la controvertida jugada.

¡Esto no es fútbol! 🚮🚮 —Micah Parsons (@MicahhParsons11) 10 de octubre de 2025

“¡Esto no es fútbol!” Parsons escribiópublicando dos emojis de “basura” para enfatizar su comentario.

Mariscal de campo de Filadelfia Jalen duele utilizó la jugada durante la primera mitad del espectáculo “Thursday Night Football” en Amazon Prime contra el Gigantes de Nueva York. Los Gigantes tomaron una ventaja de 20-17 en el vestuario local en el descanso.

Es posible que la NFL no revise el tema de Tush Push la próxima temporada baja, a pesar de quedarse a solo 2 votos de prohibir el juego controvertido

Adam Schefter de ESPN informó el 20 de septiembre que no hay garantía de que un referéndum sobre el tema vuelva a estar en la boleta electoral la próxima temporada baja.

Fuentes de la liga le dijeron a ESPN que no hay garantías de que el tema del empuje del trasero se plantee para conversación o votación en la NFL esta temporada baja. Una fuente le dijo a ESPN que, después de la controvertida conversación que generó la jugada la temporada baja pasada y las emociones que despertó, cree que el tema debe posponerse durante un año antes de que pueda volver a plantearse. También existe la viabilidad de otro intento de prohibir la obra. El ex presidente y director ejecutivo de los Green Bay Packers, Mark Murphy, fue el autor de la propuesta para prohibir el empuje del trasero en la pasada temporada baja, pero se retiró en julio, una vez que alcanzó la edad de jubilación obligatoria de la organización de 70 años.

Un total de 22 de los 32 equipos de la liga votaron a favor de prohibir la jugada, dos votos menos que el 75 por ciento necesario para que se aprobara la iniciativa.

Después de la semana de descanso, los Packers se enfrentan a los tambaleantes Bengals el domingo

Por muy molesto que esté Parsons por el empujón, no irá a ninguna parte esta temporada. Como tal, tiene más sentido que el cazamariscales superestrella dirija su atención a su propio equipo, particularmente a sacarlo de la rutina de dos semanas en la que cayó antes del descanso.

Los Packers comenzaron el año de manera impresionante con grandes victorias sobre los Leones de Detroit y Comandantes de Washington. Sin embargo, Green Bay desperdició lo que debería haber sido una victoria contra los marrones de cleveland en la Semana 3, luego permitió 40 puntos al vaqueros de dallas en lo que acabó empatado.

Green Bay (2-1-1) regresa a la acción este domingo en Lambeau Field contra los tambaleantes Bengals de Cincinnatiquien cambió por el ex titular de los Browns Joe Flaco a principios de esta semana. Flacco comenzará como central contra los Packers por segunda vez en seis semanas en un juego que Green Bay necesita si espera volver a la normalidad.