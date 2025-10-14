Mic filtra la charla de Prabowo y Trump en Egipto, esto es lo que dijo el ministro de Asuntos Exteriores Sugiono

Jacarta – Ministro de Asuntos Exteriores (Menlu), Sugiono abre su voz sobre la grabación de la conversación entre el Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto y Presidente de los Estados Unidos (EE.UU.) Donald Trump Cual goteando Al margen de la Cumbre de Paz de Gaza en Egipto, el lunes 13 de octubre de 2025.

Sugiono dijo que la conversación de Prabowo con otros jefes de Estado fue normal.

«Es normal que el presidente hable con otros jefes de Estado, uno por uno», dijo Sugiono a los periodistas en la base aérea Halim Perdanakusuma, en el este de Yakarta, el martes 14 de octubre de 2025.

Además, dijo Sugiono, Prabowo y Trump tienen una relación bastante estrecha. Entonces, los dos discutieron muchas cosas en la reunión.

«Creo que la relación del presidente con el presidente Trump también es bastante estrecha, yo diría que sí. Podría ser que los dos hablaran de muchas cosas fuera de los asuntos formales y estatales porque los dos también son amigos», dijo.

Sugiono enfatizó que desconocía el contenido. charlar entre Prabowo y Trump. Incluyendo el contenido de la conversación entre ellos dos, que se dice que mencionó el nombre del hijo de Trump, Eric.

«No sé cuál fue el contenido de la conversación, podrían haber sido varias cosas. Él también, el señor Prabowo, el presidente, charlaba a menudo entre ellos, ayer, mientras esperaba en el salón, habló con muchos jefes de Estado que lo habían estado esperando durante tanto tiempo», dijo.

«Así que creo que hay mucho que discutir y si, por ejemplo, hay cosas especiales que deben ser seguidas, definitivamente me notificarán para que haga un seguimiento, pero también hay cosas que sí, dije antes, aparte de los asuntos estatales formales», dijo Sugiono.

Informando desde ANTARA, la conversación grabada entre el presidente Prabowo y el presidente Trump al margen de la Cumbre de Paz de Gaza se volvió viral después de que el micrófono del podio que aún estaba encendido capturó sus voces.

Durante la conversación informal, Prabowo preguntó sobre la posibilidad de reunirse con Eric Trump, el hijo de Donald Trump que se desempeña como vicepresidente ejecutivo de la Organización Trump.

Aún no se conoce el contexto exacto de la conversación, pero el diálogo tuvo lugar después de que Trump pronunciara un discurso sobre el alto el fuego en Gaza.