Miami Vice Reboot establece la fecha de lanzamiento de 2027 con Joseph Kosinski

Un reinicio de «Vice de Miami«Se dirige a los cines en 2027 desde Joseph KosinskiEl director detrás de la carrera de este año «F1» y el éxito de taquilla de mil millones de dólares «Top Gun: Maverick». Se lanzará en los cines el 6 de agosto de 2027.

La nueva película «Explora el glamour y la corrupción de Miami de mediados de los 80» y está «inspirado en el episodio piloto y la primera temporada de la serie de televisión histórica que influyó en la cultura y estableció el estilo de todo, desde la moda hasta la película».

El casting está actualmente en marcha para «Miami Vice», y la producción comenzará el próximo año. La película será filmada para IMAX.

El original «Miami Vice» fue un programa de televisión protagonizado por Don Johnson y Philip Michael Thomas como detectives encubiertos en el sur de Florida. Se emitió en NBC durante cinco temporadas entre 1984 y 1989. El reinicio de Kosinski será la segunda versión cinematográfica, después de una película de 2006 protagonizada por Jamie Foxx y Colin Farrell. Sin embargo, esa película fue un fracaso de taquilla, solo ganó $ 165 millones contra un presupuesto de $ 135 millones.

La nueva película es producida por Dylan Clark («The Batman») y Kosinski y escrita por Dan Gilroy y Eric Singer, basados ​​en personajes creados por Anthony Yerkovich de la serie ejecutiva producida por Yerkovich y Michael Mann.

Kosinski entregó a Apple Studios su primer éxito importante con «F1», que ha corrido a más de $ 620 millones en la taquilla mundial. Protagonizó a Brad Pitt como un corredor de Fórmula Uno que sale de la jubilación para ayudar a restaurar la gloria a un equipo fallido. Las secuencias de carreras de alto octanaje demostraron ser un éxito en la pantalla grande, y se ha convertido en la película más taquillera de la carrera de Pitt.