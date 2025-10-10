Miami HC Mario Cristóbal visto en el juego de la escuela secundaria durante el descanso

El Huracanes de Miami están en el puesto número 2 en la última encuesta de Associated Press sobre los 25 mejores con un récord de 5-0 al comenzar su semana de descanso.

Miami tiene victorias exclusivas Nª Sª, Floriday Estado de Florida y tiene un camino fácil el resto del camino sin equipos clasificados en su calendario restante a partir de la Semana 7.

El QB transferido de Georgia, Carson Beck, ha lanzado para 1,213 yardas con 11 touchdowns y tres intercepciones, y el DL de Miami, Rueben Bain Jr., está en la conversación sobre el Trofeo Heisman desde el principio.

Con Miami adiós, el entrenador Mario Cristóbal no pierde el tiempo pensando en el futuro.

El entrenador en jefe de los Hurricanes fue visto reclutando jugadores en el juego entre Royal Palm Beach High School y West Boca Raton High School.

Mario Cristóbal Reclutando En Las Filas Locales

Miami tiene ya consiguió un compromisot del corredor de cuatro estrellas de la Clase 2026, Javian Mallory, aunque no jugará el viernes por la noche debido a una lesión en el tobillo.

Miami también es fuertemente en la mezcla para la Clase de 2027 DL Jamar Thompson, quien juega en West Boca Raton High School y tiene ofertas de Miami, Alabama, Nebraska y otros.

Thompson fue ofrecido por Miami en marzo, y hasta ahora ha dado un espectáculo en su temporada junior.

En la semana 4, Thompson tuvo seis tacleadastres capturas, tres tacleadas por pérdida y un balón suelto forzado.

También publicó un video en su página X mostrando sus habilidades en un juego reciente para West Boca Raton.

West Boca Raton High School está a solo una hora en auto de la Universidad de Miami, por lo que Cristóbal está usando su semana libre para hacer una carrera y a Thompson, el talentoso liniero defensivo, mientras también vigila a los demás en el juego.

West Boca Raton ingresó con un récord de 5-1y tenían un ventaja 19-0 después del primer cuarto.

Miami RB Commit elogia fuertemente a Mario Cristóbal

Aunque Mallory no se estaba vistiendo el viernes por la noche para West Boca Raton, el corredor senior está emocionado de dirigirse a los Hurricanes.

Luego de comprometerse en marzo, habló muy bien del programa y de Cristóbal, vía Chad Simmons de Rivales.

“El entrenador Cristóbal está recuperando la antigua cultura de Miami y llevando el programa al siguiente nivel”, dijo Mallory. «Mantener todo el talento del sur de Florida en casa y construir a nuestro alrededor. Todo el programa está integrado y tiene la misma visión que tiene el entrenador Cristóbal, y eso es traer un Campeonato Nacional de regreso a Miami».

Mallory incluso dijo que Miami era su principal opción durante “mucho tiempo”.

“Miami ha sido mi escuela número uno durante mucho tiempo”, dijo Mallory, a través de Chad Simmons. «Sabía con certeza en diciembre o principios de enero que ellos eran los indicados. Llegó después del día de la firma y cuando pudieron venir a vernos a principios de este año al 100%».

miami tiene 24 compromisos duros para la Generación de 2026, y 14 de ellos son del estado de Florida, por lo que Cristóbal está trabajando arduamente para traer talento local al programa.

Con Miami teniendo un buen comienzo, eso ayuda a los reclutas a pensar en jugar para Cristóbal con el programa en aumento.