Miami Dolphins en desorden a medida que crecen las llamadas para el trabajo de McDaniel

El Miami Dolphins encontró una manera de perder un juego ganador en casa al Patriotas de Nueva Inglaterra el domingo 33-27. La pérdida los presenta a 0-2 en la temporada y los fanáticos de Miami estuvieron inquietos incluso antes de este juego.

Aparentemente, algunos de los fanáticos criticaron una pancarta para ser volado sobre el estadio que decía «Fire Grier. Fire McDaniel».

Como habrá adivinado, estaban haciendo referencia al gerente general Chris Grier y al entrenador en jefe Mike McDaniel. Este último dijo en su conferencia de prensa posterior al juego que no vio el letrero, pero que no lo tomó personalmente.

«Los fanáticos quieren que su equipo gane … no creo que sea personal», Dijo. «Creo que quieren ganar. Y yo también»

Por supuesto, hay preguntas sobre la seguridad laboral de Mike McDaniel

¿Cuánto tiempo tiene McDaniel con los Dolphins? El equipo tiene suficiente talento para ser un equipo superior al promedio y mostraron destellos el domingo. Sin embargo, el resultado fue el mismo y McDaniel dijo que no piensa en perder su trabajo.

«Creo que si me preocupa la seguridad de mi trabajo, no haré mi trabajo y creo que inherentemente está en contra de todas las cosas en las que creo». McDaniel dijo. “Nunca me he sentido con derecho a esta posición y es muy importante para mí pasar todas mis horas de vigilia preocupándose exactamente por cómo hacer mi trabajo y todos los efectos residuales de eso es que hay muchas personas afectadas.

«No pasaré un momento pensando en todas las cosas que, lo que sea que la gente quiera que piense. Estoy pensando en este equipo y en el Bills de búfalo Aquí después de terminar con este podio «.

Mike McDaniel frustrado con el final del juego

Con poco más de un minuto restante en el juego, mariscal de campo Trasero Lanzó un ataque de 18 yardas para llevar a los Dolphins a la línea de 26 yardas de Nueva Inglaterra. ¡Excelente!

Luego procedieron a tener una penalización de inicio falso y un retraso del juego para trasladarlos de regreso a la línea de 36 yardas con una 1 y 20. En serio. El impulso, y el juego, terminó cuando Tua tomó un saco en el 4to abajo.

Se le pidió a McDaniel su reacción a cómo concluyó el juego.

«Estoy muy frustrado: hay algunos entrenadores y jugadores que no ejecutaron la comunicación en un período muy grave del juego», dijo McDaniel. «Con el juego en juego, nuestra comunicación y sustitución no estuvieron a la altura de la par, y en última instancia me responsabilizo de todas las cosas, por lo que me aseguraré de que las cosas que ya deberían estar en el futuro, no volveremos a ser víctimas de lo mismo … pondremos el énfasis apropiado en eso.

«No fue aceptable. Tuvimos la oportunidad de ganar el juego y lo robamos a nosotros mismos».

Creo que definitivamente está compartiendo la culpa con los demás, pero parece que puede estar empezando a tener un dedo meñique puntiagudo. Es bastante sutil, pero es el tipo de cosas que suceden cuando el barco comienza a tomar agua.

Por lo que vale, Tua tampoco ve la ofensiva como una máquina bien engrasada.

«Estaba frustrado con la comunicación con los chicos dentro del grupo y luego cuál es el personal, luego con la obra», dijo. «¿Tenemos demasiados chicos? ¿Por qué tenemos otro tipo corriendo? Solo toda la operación de eso no estaba a la altura de los estándares, no estaba a la altura. Tengo que hacer un mejor trabajo con nuestros muchachos en ese sentido».

Esto se parece mucho a una falla sistémica. Desde la gerencia hasta los entrenadores y el personal, este es un equipo en desorden.