Miami Dolphins Coy en los comentarios de Tyreek sobre Tua

El Miami Dolphins han tenido su parte de problemas con el receptor abierto Tyreek Hill. Y, después de un estrangulamiento de 33-8 a manos del Colts de Indianápolis El domingo pasado y Hill solo atrapan cuatro pases, no parece que las cosas mejoren.

Mike Florio de Pro Football Talk señaló el sábado por la noche que los Dolphins nunca publicaron la conferencia de prensa del viernes con Hill.

«Por razones no aparentes, los Dolphins no publicaron una transcripción de la conferencia de prensa del viernes del receptor Tyreek Hill», «,». Florio escribe. «Hay uno evidente por la razón para transmitirlo».

Florio dice que tiene que ver con una pregunta de Omar Kelly del Miami Herald. Le pregunta a Hill sobre el hecho de que no ha atrapado un pase de 30 yardas en más de un año.

«Estás tratando de molestarme hoy con ese, ¿eh?», Respondió Hill.

Pero, Kelly persistió con el receptor abierto rápido de los Miami Dolphins

Kelly quería seguir adelante. Señaló que la velocidad de Tyreek todavía está más que bien, pero luego preguntó: «¿Pero, ¿están los lanzamientos allí?»

Hill soltó una risa de nuevo, y su respuesta fue bastante reveladora.

«No sé, Bruh», dijo Hill. «No sé, Bruh … Estoy agradecido de estar aquí, Bruh. Amo mi trabajo, Bruh. Vendrá, vendrá. Siento que esta semana, tuvimos una gran oportunidad para salir, hacer algunas jugadas. Sabes, pasar la semana pasada. No lo sé. Vendrá. Algo, espero».

Las cosas no van bien para los Miami Dolphins

Las cosas siguen siendo cada vez más extrañas en Miami, ya sea que esté relacionado con Tyreek o no. Claro, probablemente sea más profundo de lo que sabemos, pero incluso si solo miras el año calendario, han empacado cinco años de agitación en solo nueve meses.

Primero, Tyreek dice «Estoy fuera, hermano«Después del juego final en la temporada regular de 2024 contra el Jets de Nueva York. Entonces tienes jugadores descontentos como el esquinero Ramsey de JalePreguntas sobre el trabajo del gerente general Chris Grier, se refiere a que el equipo no respeta El entrenador en jefe y casi todo lo demás.

Lanza encima de todo eso, la terrible derrota de la Semana 1 ante los Colts y ahora todas las preocupaciones se amplifican. Entonces, ¿cuánto de esto cae sobre el quarterback? Trasero? Claramente, Tyreek no quería responder a ese tipo de preguntas, pero se puede decir que está perdiendo la fe en su llamada de señal.

Y, ¿por qué no debería? T﻿El líder del equipo habla de otras personas después de una pérdida en la que fue absolutamente terrible, lanzando para 114 yardas, un touchdown de tiempo de basura y dos intercepciones.

«Definitivamente tengo curiosidad por ver: ‘Entré el martes, vi a estos tipos el martes la semana pasada. Quiero ver si los mismos chicos están viendo películas el martes’, quiero ver cómo todos realizan su proceso». Dijo la recaída.

No es difícil ver a un equipo en desorden cuando hay tantas preguntas sobre el liderazgo. Y, cuando eso suceda, tendrás una bomba de tiempo como Hill esperando explotar cuando las cosas no salen por su camino.

Los Dolphins aparentemente han notado todo esto y les gustaría mantener las cosas lo más calladas posible.