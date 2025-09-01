¡Miam con sede en París! La distribución recoge ‘¡basura!’ de Darjeeling

Con sede en París ¡Yum! La distribución se ha incluido en los derechos de distribución internacional a «¡basura!» («Ordenas»), una serie híbrida de acción en vivo y stop-motion contada desde los puntos de vista de esos molestos artículos desechables que cubren nuestro planeta, incluidos condones usados, marcos de anteojos rotos, botellas y latas.

La serie compuesta por cuatro episodios de 13 minutos.

Ubicada en las calles y alcantarillas de París, sigue a Gobi, una taza de café de un solo uso que enfrenta una crisis existencial después de que se descarta después de solo tres minutos por «Sweet» Marie. Convencido de que esto fue un error, se propone encontrarla, conocer a compañeros basura en su viaje a través de un mundo de desechos «donde la basura se acumula, la autoestima es baja y cada paso es un nuevo desastre que espera suceder», según la sinopsis.

La serie oscura irónica, producida por Carro y actualmente transmitido Arte FranciaLanza un foco de atención sobre el problema global de montar basura, preguntando: «¿Qué pasaría si tuviera voz?»

«Esta adquisición fortalece la larga y exitosa colaboración de Miam! Distrution con el productor Darjeeling, una asociación que comenzó con la fundación de Miam! Distribución, quien enumeró «Yeti Tales», «Nuestro verano de la libertad» y «Fail in Love» entre sus pastillas Darjeeling anteriores.

«‘¡Basura!’ Se destaca por su diseño gráfico híbrido distintivo y su poderosa narración.

Creado por Géraldine de Margerie («Llama a mi agente«) Y Maximus Donzel (» Tututouteu «), es inmediato por el cineasta presidido de Venecia Benjamin Nule Alngside Kim Keikeler, quien incluye»Corrido de pollo«» Wallace & Gromit «y» Frankenweenie «.

Marc Lustigman, productor ejecutivo y cofundador de Darjeeling: «La serie rápidamente se volvió viral en línea, acumulando casi dos millones de visitas sobre Tiktok en menos de 10 días.» ¡Trash! » Representa también un logro notable en la obtención de financiamiento sin precedentes y reunir el apoyo de numerosas instituciones francesas comprometidas con iniciativas ambientales y sostenibles (Gestes propra, Syctom y Refashion) ”.

El elenco de voz francés está dirigido por Sébastien Chassagne, Romane Bohringer, Anaïde Rozam, Jenny Letellier y Ludovic Franceschet, el trabajador de saneamiento más famoso de París, con más de 400,000 seguidores de Tiktok.

¡La serie, también disponible en un formato de 48 minutos, es parte de Miam! La pizarra de la distribución de programas para adultos jóvenes que incluyen títulos más vendidos «Boys Boys Boys», «¡Es mi cuerpo!» y «descarado».