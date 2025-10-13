Mia Wasikowska colabora con el productor de ‘Slow Horses’ See-Saw

Mia Wasikowska se pone detrás de la cámara para codirigir “The Great White”, una comedia dramática legal poco convencional para ABC Australia. El actor convertido en cineasta compartirá funciones de dirección con Nash Edgerton sobre la historia de redención en seis partes, dirigida por Hugo Tejiendo y producido por Películas de balancínel equipo detrás de “Slow Horses”.

La estrella australiana ya había perfeccionado su oficio contribuyendo con cortometrajes para las películas antológicas “The Turning” y “Madly”. Actualmente se desempeña como artista residente 2025 en la Escuela de Radio y Televisión de Cine de Australia.

La serie, que se rodará el próximo año, sigue a Weaving como Alan Armstrong, un abogado brillante pero caído en desgracia que se ve obligado a representar a un perro condenado a muerte, lo que lo coloca en un camino inesperado hacia la redención y el autodescubrimiento. Ange Betzien (“Apple Cider Vinegar”) y Nick Coyle (“Sarah’s Channel”, “Bump”) coescribieron la comedia dramática sobre el perro peludo, mientras Mediador Los derechos con la participación de Entourage Ventures se encargan de la distribución internacional.

A principios de este año, Mediawan adquirió una participación del 51% en la potencia independiente británico-australiana See-Saw Films, marcando otro hito en la rápida expansión global del grupo europeo. El gigante de la producción y distribución de rápido crecimiento ha realizado una serie de movimientos de alto perfil en los últimos años, incluida la adquisición de una participación mayoritaria en Plan B de Brad Pitt a finales de 2022. A continuación, la potencia con sede en París trasladará su brazo de distribución a Londres bajo la dirección de la ex ejecutiva de All3Media International, Sally Habbershaw.

‘Belphegor’ Mediador

Hoy temprano, Derechos de Mediawan anunció una serie de nuevas adquisiciones en un mipcom presentación. Entre ellos se incluyen los dramas “The Great White”, “Targets” y “Belphegor”; el factual sobre ciencia y deportes “Open Brain”; el documental musical “The Blind Couple From Mali”, sobre los cantantes Amadou y Mariam; y el programa de juegos inspirado en Alexandre Dumas “Los herederos de Montecristo”.

Producido por DEMD, filial de Mediawan, y dirigido por Ivan Fegyveres (“Blood Coast”), el thriller de seis capítulos “Target” sigue a un ex guardaespaldas convertido en fugitivo que debe limpiar su nombre y rescatar a su ex esposa e hijos después de haber sido acusado de secuestro. El protagonista de acción Tomer Sisley (“Balthazar”, “Largo Winch”) protagoniza junto al actor estrella de “Dancing With the Stars”, Fauve Hautot.

La estrella de “Lupin”, Shirine Boutella, protagoniza el thriller sobrenatural de cuatro partes “Belphegor”, producido por Pathé y dirigido por Jérémy Mainguy. La serie sigue a un restaurador de arte del Louvre que descubre una máscara mesopotámica maldita atada al dios de la tormenta Baal Phegor, arrastrándola a una red de desapariciones y oscuros secretos. HBO Max y M6 co-encargados.

Más por venir….