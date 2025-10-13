Mia Goth sobre su participación en ‘Frankenstein’

Han sido necesarios más de 50 años para guillermo del toroEs el proyecto más personal de llegar a la pantalla grande, ya que el cineasta de “La forma del agua” tenía solo siete años y se enamoró por primera vez de la monstruosa y fundamental creación de Mary Shelley. Pero en su estreno en Hollywood, del Toro parecía seguro de que su “frankenstein” estaba invadiendo los cines (y pronto, Netflix) y justo el momento adecuado.

«A mí, [the message] es reconectar emocionalmente con la idea del poder del perdón y la aceptación, que es absolutamente… un material muy escaso en este momento», explicó a Variety, añadiendo que una nueva versión «criada» elaborada por humanos y «actuada en términos humanos» era esencial en 2025. «No es un éxito de taquilla, es una noción preconcebida. No es una franquicia. Es algo que habla de manera muy directa y autobiográfica, desafortunadamente para mí y para muchos en el pasado”.

La idea de un monstruo incomprendido ha sido recurrente en todo el trabajo de Del Toro, no sólo en la ganadora del Oscar «La forma del agua», sino también en sus más recientes trabajos como director «Pinocho» y «Nightmare Alley».

“Se trata de respetar y amar al otro”, explicó el compositor Alexandre Desplat. “En griego se dice ‘xenofilia’, que significa ‘amar al extraño’. Porque cuando amas al extraño, el extraño te ama a ti. Hace una gran diferencia”.

“Creo que exige esperanza”, dijo Jacob Elordiquien interpreta al famoso monstruo. «Creo que esta película exige que tengamos esperanzas, que seamos emocionales y que veamos la belleza».

Elordi dijo que tanto “Frankenstein” como “Cumbres borrascosas” de Emily Brontë, que aparecerá como Heathcliff en la adaptación de Emerald Fennell del próximo año, eran novelas que se resistía a leer cuando era adolescente, pero que estaba emocionado de redescubrirlas en este momento.

“He [grown up] y ahora tengo veintitantos años, así que significan algo más: la experiencia de… los personajes. Es algo ideal”, dijo.

Mia Goth, quien interpreta a Elizabeth Lavenza, dijo que estaba nerviosa por trabajar con el estimado del Toro.

«Nunca había tenido tanto miedo de entrar en una película. Realmente no», dijo Goth. «Fue mucho para mí y siempre lo tuve en la cabeza. No dejaba de pensar: ‘Guillermo del Toro está haciendo ‘Frankenstein’, la película que siempre quisiste que hiciera, y yo puedo ser parte de eso». Y tenía tanto miedo de ser yo el único malo y arruinarlo”.

Goth dijo que finalmente meditó para salir de sus dudas. «Decidí sentir ese momento en el que abres los ojos, tienes esa calma y un poco más de sabiduría. Ahí es donde estaba Elizabeth».

El propio Dr. Frankenstein, Óscar IsaacExplicó que Del Toro infundía confianza a sus intérpretes.

«Muy rápidamente dijo esto: ‘No puedes fallar. Hice esto a tu medida’. Lo abordó de la misma manera que Mary abordó escribir ‘Frankenstein’, lo que la convierte en una expresión completamente personal de lo que ha sido su experiencia, y es lo que nos pidió que hiciéramos también”, dijo Isaac. “Así que, mientras lo hiciéramos de una manera honesta y apasionada, no había fracaso ni obligación”.

Del Toro se acercó a Felix Kammerer, quien interpreta al hermano del Dr. Frankenstein, durante los Oscar de 2023, cuando “All Quiet on the Western Front”, protagonizada por Kammerer, se llevó a casa el premio a la Mejor Película Internacional.

“Fui al baño, él se acercó a mí y simplemente me llevó a un lado, ‘¿Cuándo vamos a trabajar juntos, chico?’ Y luego le conté mi agencia y cómo contactarme, y pensé: ‘Nunca me va a llamar’”, recordó Kammerer. “Dos semanas después, mi agente llama y me dice: ‘Entonces Guillermo del Toro quiere hablar contigo’”.

Era el conjunto perfecto de Del Toro para la historia que siempre soñó contar, a pesar de que durante décadas, dijo el productor Scott Stuber, parecía que «Frankenstein» era la «ballena blanca» de Del Toro.

«Este era el momento adecuado. Lo intentamos un par de veces antes, pero [del Toro’s] como, ‘Este era el momento adecuado para entender los temas y la mitología y lo que quiero contar de la historia’, relató Stuber.

“Frankenstein” llega a cines selectos el 17 de octubre y se transmitirá en Netflix el 7 de noviembre.