‘Mi vida con las calificaciones de la temporada 2 de Walter Boys: 11.8 millones de visitas

Temporada 2 de «Mi vida con los chicos de Walter«Alcanzó 11.8 millones de visitas en sus primeros cuatro días de disponibilidad en NetflixDebutando como la serie No. 1 en Netflix para la semana del 25 al 31 de agosto.

Pero el título de Netflix No. 1 en general esa semana fue «Kpop Demon Hunters», que permanece en una racha después de convertirse en la película en inglés más popular de todos los tiempos de la semana pasada. Logró 30.1 millones de visitas en su 11ª semana en el Netflix Top 10y fue seguido en la lista de películas por el debut de «The Thursday Murder Club» con 24.7 millones de visitas.