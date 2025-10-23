‘Mi vecino Totoro’ extiende su recorrido por el West End de Londres y revela nuevas imágenes

El Compañía Real de ShakespeareLa multipremiada adaptación teatral de Estudio GhibliEl querido clásico animado de “mi vecino totoro”Continuará su compromiso en Londres en el Gillian Lynne Theatre hasta el 30 de agosto de 2026, revelaron los productores.

El productor ejecutivo Joe Hisaishi y RSC, en colaboración con Nippon TV e Improbable, también lanzaron nuevas imágenes para marcar el anuncio de la extensión.

“Mi vecino Totoro” Manuel Harlan

Adaptada por Tom Morton-Smith del célebre largometraje animado de 1988 de Hayao Miyazaki, la producción está dirigida por el cofundador de Improbable, Phelim McDermott. El espectáculo ha ganado seis premios Olivier y cinco premios WhatsOnStage desde su estreno mundial en octubre de 2022 en el Barbican, donde batió récords de taquilla por la mayor cantidad de entradas vendidas en un solo día. Tras los elogios de la crítica y el público, la producción regresó al Barbican para una ejecución limitada en otoño de 2023 antes de cerrar en marzo de 2024.

El elenco presenta a Victoria Chen como Mei, Ami Okumura Jones como su hermana mayor Satsuki, Dai Tabuchi como Tatsuo, Jacqueline Tate como Granny y Ai Ninomiya como la cantante.

“Mi vecino Totoro” Manuel Harlan

La producción cuenta con diseño de Tom Pye, diseño y dirección de títeres de Basil Twist, vestuario de Kimie Nakano, iluminación de Jessica Hung Han Yun y movimiento de You-Ri Yamanaka. La icónica partitura de Joe Hisaishi se interpreta en vivo con una nueva orquestación de Will Stuart, con diseño de sonido de Tony Gayle.

«‘Mi vecino Totoro’ es una historia de bondad, coraje y el poder de la imaginación», dijeron los codirectores artísticos de RSC, Daniel Evans y Tamara Harvey. «Nuestro público puede conocer a las criaturas mágicas del bosque a través de narraciones extraordinarias, títeres deslumbrantes y hermosas canciones. Ver la alegría en los rostros de las personas cuando conocen a Catbus, Chu, Sho y, por supuesto, Totoro, es un placer para la vista, y estamos ansiosos por darle la bienvenida a más personas al espectáculo en el Teatro Gillian Lynne».

Kenichi Yoda de Nippon TV y Studio Ghibli añadió: «Estamos realmente emocionados de que el viaje de ‘Mi vecino Totoro’ en Londres esté a punto de entrar en su tercer año. Es nuestro más sincero deseo que compartas esta historia con tus seres queridos: tu familia, tus amigos o tu pareja. Es un programa que te recuerda que debes apreciar aún más a las personas que amas en tu camino a casa».