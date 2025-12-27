Mi porche de Pertamina en el aeropuerto en el momento de Navidad, Pertamina enfatiza no solo ser un proveedor de energía

Jacarta – PT Pertamina Patra Niaga celebró un programa Porche MyPertamina De Aeropuerto DEO EmpujónSudoeste de Papúa. Esto es parte del compromiso de la empresa de mejorar la calidad de los servicios públicos durante la Navidad 2025 y el Año Nuevo 2026 (Nataru).

Secretario Corporativo Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun dijo que esto es parte del compromiso de la empresa de mantener la calidad de los servicios públicos durante el período vacacional de fin de año. La provisión de MyPertamina Veranda en el aeropuerto Domine Eduard Osok (DEO) Sorong se llevará a cabo del 22 de diciembre de 2025 al 5 de enero de 2026.

«El impulso de Navidad y Año Nuevo es sinónimo de una mayor movilidad comunitaria. A través de Serambi MyPertamina, Pertamina Patra Niaga garantiza la presencia de servicios de apoyo cómodos e informativos en puntos clave de viaje, especialmente en la región oriental de Indonesia», dijo, en su declaración en Yakarta, el sábado 27 de diciembre de 2025.

Añadió que esta iniciativa es una forma de la coherencia de Pertamina Patra Niaga en la prestación de servicios orientados a las necesidades de la comunidad.

«Queremos asegurarnos de que la gente sienta la presencia de Pertamina no sólo como proveedor de energía, sino también como un compañero de viaje que brinda comodidad», añadió.

Además de Sorong, Serambi MyPertamina también se presenta en otros aeropuertos estratégicos de Indonesia durante el período de Navidad y Año Nuevo, incluidos el aeropuerto de Kualanamu Medan, el aeropuerto de Minangkabau Padang y el aeropuerto Sultan Mahmud Badaruddin II de Palembang, y el aeropuerto internacional de Yogyakarta (YIA).

Luego, la terminal 1B del aeropuerto Juanda de Surabaya, el aeropuerto I Gusti Ngurah Rai de Denpasar, el aeropuerto Sultan Aji Muhammad Sulaiman de Sepinggan Balikpapan, el aeropuerto Sam Ratulangi de Manado y el aeropuerto Sultan Hasanuddin de Makassar.

«Se espera que la presencia de Serambi MyPertamina en varios aeropuertos proporcione comodidad adicional a las personas que viajan en avión durante las vacaciones de fin de año», afirmó Roberth.

El Gerente de Área de Comunicación, Relaciones y RSC de Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku Ispiani Abbas agregó que la presencia de Serambi MyPertamina es parte de los esfuerzos de Pertamina Patra Niaga para brindar servicios de valor agregado a las personas que viajan en avión.

«A través de MyPertamina Serambi, queremos ofrecer una cómoda escala para los pasajeros, así como un medio para presentar más de cerca los diversos servicios y beneficios disponibles en la aplicación MyPertamina», dijo Ispiani.