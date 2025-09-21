Mi personal no puede comer porque 5 meses no han pagado

VIVA – El entrenador transmitió una confesión sorprendente PSM Makassar, Bernardo Tavares Antes del partido contra Persija Yakarta en un partido de seguimiento Súper liga 2025/2026.

PSM está programado para entretener a Persija en el estadio BJ Habibie Parepare, el domingo 21 de septiembre de 2025. Sin embargo, antes de esta pelea, PSM fue golpeado por un problema desagradable. El entrenador Bernardo Tavarez reveló que su personal no había recibido un salario de hasta cinco meses.

El entrenador afirmó estar preocupado cuando se enteró de que había personal de equipo que no podía cenar porque no tenían dinero.

«Tengo un personal que no pudo cenar la semana pasada porque no tenía dinero», dijo Tavares, citado por Antara.

La declaración de repente plantea preocupación pública. No solo el personal afectado, el propio Tavares también sintió los efectos de la crisis financiera experimentada por el club. Admitió que no había recibido un salario durante casi cinco meses.

«Yo mismo tampoco he recibido un salario durante casi cinco meses. Esto dificulta el 200 por ciento en el fútbol», continuó.

A pesar de que estaba en una situación difícil, Tavares insistió en que todavía estaba tratando de ser profesional. Se negó a hacer un problema salarial como la razón detrás del bajo rendimiento del equipo hasta ahora.

«Esta no es una razón sobre los resultados porque soy profesional. Pero condiciones como esta no pueden ocurrir en el fútbol profesional», dijo Tavares.

PSM Makassar Conocido como uno de los clubes más antiguos con larga historia ahora está en gran presión. La crisis financiera es claramente una ironía para el equipo con una gran reputación en el Arena de Fútbol Indonesio.

Tavares también espera que la gerencia pronto tome medidas concretas para resolver este problema. Para él, en el fútbol profesional, los derechos y las obligaciones deben ir de la mano. Sin la certeza del salario, es difícil para los jugadores y el personal proporcionar el máximo rendimiento.

El desafío es cada vez más pesado porque PSM recibirá a Persija Jakarta en el Gelora BJ Habibie Stadium, Parepare, el domingo (21/9/2025). Los tigres de Kemayoran vienen con una tendencia positiva, mientras que Juku Eja todavía tiene dificultades para aumentar de la adversidad.

Este partido será una verdadera prueba para Bernardo Tavares y su equipo. Por un lado, necesitan una victoria para salir de la zona roja. Pero, por otro lado, la tormenta financiera que golpeó el club podría ser un gran inquietante en la misión del renacimiento del PSM.