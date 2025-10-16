Mi padre me enseñó a sacar lo mejor del socialismo y el capitalismo

Jacarta – Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto reveló que la dirección de sus puntos de vista económicos estuvo fuertemente influenciada por su padre, la figura economía Prof. Nacional Sumitro Djojohadikusumo, así como los valores de lucha de su extensa familia que están arraigados en el espíritu del anticolonialismo y el antiimperialismo.

Así lo transmitió el presidente cuando habló en la sesión cumbre de la Conferencia Global de CEO de Forbes 2025 en el Hotel St. Regis, Yakarta, el miércoles 15 de octubre por la noche en una sesión de diálogo exclusiva con el líder principal de Forbes, Steve Forbes.

Prabowo dijo que Sumitro, que estudió economía en los Países Bajos en la década de 1940, creció durante la lucha de Indonesia por la independencia.

El presidente de Indonesia, Prabowo Subianto. Foto : Captura de pantalla de YouTube de la Secretaría Presidencial

En ese momento, dijo Prabowo, muchos líderes en Asia y África se adhirieron a la ideología socialista porque esta visión era considerada un movimiento de resistencia contra el colonialismo.

«Mi padre estudió en los Países Bajos y se licenció allí en economía. En aquella época, la mayoría de los líderes de los países asiáticos y africanos eran socialistas, porque Socialismo«Incluso el marxismo y el comunismo son movimientos que se oponen al colonialismo y al imperialismo», afirmó Prabowo.

Dijo que Sumitro, quien durante su juventud era conocido como socialista y una vez dirigió el Partido Socialista Indonesio, comenzó a ampliar sus puntos de vista económicos después de ser asignado a Nueva York para representar a Indonesia en las Naciones Unidas (ONU).

«En Estados Unidos, mi padre conoció y se hizo amigo de muchos líderes y empresarios orientados hacia Capitalismo. «Sin embargo, el capitalismo al que se adherían en aquel momento también estaba impulsado por el espíritu de antiimperialismo y anticolonialismo», continuó Prabowo.

Prabowo añadió que esta experiencia hizo a Sumitro más abierto a diversos sistemas económicos y, en última instancia, encontró un equilibrio entre los dos principales polos ideológicos del mundo: el socialismo y el capitalismo.

«Cuando regresó a su tierra natal, la dirección de su pensamiento se volvió más equilibrada. Por supuesto, todavía estaba orientado hacia el socialismo, pero también entendió que había puntos importantes del capitalismo y el libre mercado», dijo.

Prabowo recordó entonces una conversación privada que marcó su juventud. «Una vez le pregunté a mi padre: ¿cuál es el mejor sistema económico para Indonesia? Él respondió: el mejor sistema económico es un sistema mixto, que toma lo mejor del socialismo y lo mejor del capitalismo», dijo.

Frente a más de 400 directores generales de todo el mundo presentes, Prabowo subrayó que esta visión sigue siendo vigente hoy en día. Según él, en el siglo XXI cada país debe encontrar un modelo económico que se adapte a su carácter y necesidades nacionales.

«Tenemos que buscar el mejor sistema que funcione para nuestros respectivos países», subrayó el presidente Prabowo, recibido con aplausos de los participantes en la conferencia.

