Mi negocio y el TNI se han completado

Yakarta, Viva – CEO Malaka Project Ferry Irwandi Confiesa su problema con TNI se han completado. Esto dijo después de ser llamado por Kapuspen tni General de Brigadier (Marine) Freddy Ardianzah.

Leer también: Se requiere que Indonesia compre 30 aviones de combate si desea el portaaviones Giuseppe Garibaldi de Italia



A través de su cuenta de Instagram, el sábado 13 de septiembre de 2025. Ferry afirmó tener un diálogo con el general de brigada Freddy y reconoció los malentendidos del otro en la situación actual.

«Hubo un diálogo entre él y yo, que básicamente hay muchos malentendidos entre esta situación», escribió Ferry.

Leer también: Retiro de Tni-Polri: Faith de peregrinación, integrado con el espíritu de nacionalidad



Ferry dijo que el jefe general de brigadier de TNI, Freddy, se había disculpado por el malentendido. Del mismo modo con él. Él cree que todavía hay muchos soldados que aman el país y están comprometidos a proteger a la gente de Indonesia.

Leer también: El activista Ferry Irwandi fue reportado a la policía por Dansatsiber TNI, ¿cuál es la tarea y el papel?



«Se disculpó por la situación que se me ocurrió y lo que tenía que enfrentar, y viceversa, también me disculpé por la situación que ocurre en el cuerpo de TNI en este momento», dijo.

«Muchos soldados que realmente aman a este país y protegen a sus ciudadanos en este momento, todavía creo que», continuó Ferry.

Ferry aseguró que no hubiera más procedimientos legales relacionados con la polémica. Estaba agradecido por el apoyo de todas las partes para él.

«Así que no hay seguimiento de ninguna ley en el futuro. Le agradezco el apoyo de todos los amigos», dijo.

En su subtítulo de carga, Ferry invitó a todas las partes a centrarse en proteger las demandas de la comunidad. Todavía hay muchas personas arrestadas y que aún no se conocen después de la ola de demostración rota.

«Mi negocio con el TNI se ha completado. Ahora centrémonos en proteger y mantener las demandas», dijo.

Se sabe que el general de brigadier de Dansatsiber, Juinta Omboh Sembiring, admitió anteriormente que su partido encontró presuntos actos criminales cometidos por el contenido del creador, así como el fundador del Proyecto Malacca, Ferry Irwandi.

Juinta luego visitó a la Policía Metropolitana de Yakarta el lunes 8 de septiembre para consultar informes de Ferry Irwandi relacionado con la difamación de la institución basada en la ley ITE. Dijo que encontró una serie de presuntos actos penales para consultar con la Policía Metropolitana de Yakarta.

«Nuestra consulta está relacionada con que encontremos los resultados de la Patrulla Cibernética, hay, encontramos algunos hechos de los supuestos actos criminales cometidos por el hermano Ferry Irwandi», dijo Juinta a los periodistas de la sede de la policía de Metro Jaya, South Jakarta, lunes (8/9).

En ese momento, Juinta no explicó en detalle los hallazgos de presuntos actos penales encontrados por la unidad cibernética TNI relacionada con el ferry Irwandi. Dijo que este se convirtió en el dominio del investigador más tarde.

«Más tarde habrá una investigación, más tarde continuamos», explicó Jo Sembiring.

Este paso de TNI recibió una respuesta de varias partes, una de las cuales fue el ministro de coordinación Yusril, quien enfatizó que el TNI no podía informar al ferry Irwandi con el artículo de difamación en la ley de ITE porque había una decisión de un tribunal constitucional.

La declaración del ministro de coordinación Yusril se refiere a la decisión del Tribunal Constitucional (MK) con el número 105/PUU-XXII/2024 que en esencia es una institución no puede informar difamación. El Tribunal Constitucional declaró que si la entidad legal se convirtió en víctima de la contaminación, no podría ser el demandante o el reportero. El Tribunal Constitucional también mencionó que solo las víctimas (individuos) estaban expuestas a sus buenos nombres que podían informar a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y no a sus representantes.