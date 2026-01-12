Mi hijo está enfermo y no puedes volver a casa.

Jacarta – Conflicto entre Querido Josué Y Ari Lasso entrando en una nueva fase. Después de que anteriormente hubo mucha discusión sobre eliminar fotos y devolver regalos, esta vez Dearly reveló abiertamente experiencias personales durante su relación con su ex.

Lea también: Ari Lasso pide que le devuelvan el regalo tras su ruptura, Querido Joshua: Gasté mucho dinero y nunca hablé de ello



A través de publicaciones en las redes sociales, Dearly Joshua expresó su decepción por el trato recibido por Ari Lasso, que consideró restrictivo e ignorante del estado de su familia, incluso cuando su hijo estaba enfermo. Esta confesión hizo que el público resaltara la dinámica de su relación, que hasta el momento no era muy conocida. Desplázate para descubrir qué sucede a continuación, ¡vamos!

«Quiero saber, ¿qué hice realmente mal contigo? Todos los días no trabajé, no fui a la oficina durante varios meses, te cuidé, desde orinar en el orinal todas las mañanas, hasta la noche, a veces hasta la mañana no podía esperar a ver a mi hijo, a lo sumo sólo estuve con el niño por muy poco tiempo», dijo, citado el lunes 12 de enero de 2026.

Lea también: Furioso con el comportamiento de Ari Lasso, Querido Joshua: ¡Amenaza al estilo matón, no recurras a las mujeres!



Dearly incluso dijo que a menudo le pedían que se quedara con Ari Lasso a pesar de que su hijo no se encontraba bien.

«Incluso si mi hijo estaba enfermo, me impedías volver a casa. Siempre le decías a mi marido que no discutiera. Nunca hice trampa, también pagué todo yo mismo en Corea», continuó.

Lea también: MÁS POPULAR: La confesión de Jule sobre la violencia doméstica de Na Daehoon, Ari Lasso pide que le devuelvan un regalo a Dearly Joshua después de la ruptura



No solo se trata de la familia, Dearly también se refirió a la presión emocional que sintió después de que terminó la relación. Admitió que recibió mensajes groseros y sintió que Ari Lasso lo trató de manera inapropiada.

«Entonces, quiero saber, puedes chatear conmigo en WhatsApp durante mucho tiempo solo para maldecirme, insultarme, ¿tienes rencor contra mí? ¿Qué te he hecho que te hace actuar como un matón conmigo», dijo.

«Si quiere que el estilo matón amenace a todos, intente atacar a los hombres, señor, no a las mujeres», continuó.

Aparte de eso, Dearly también reveló otras polémicas tras la ruptura, desde solicitudes para borrar fotos en Instagram hasta la devolución de artículos de regalo que le había regalado Ari Lasso. A pesar de sus objeciones, Dearly admitió que había cumplido con la solicitud.

«Bien, lo borraré, pero luego no lo vuelvas a reproducir, diciendo que soy una chica vieja, estúpida, vulgar, le gusta ir y venir para borrar y reaparecer fotos», escribió Dearly.