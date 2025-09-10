¡Mi hijo es solo un pueblo!

Yakarta, Viva – Tangis de la almohada Magda Antist, Madre Director Fundación Lokataru, Delpedro MarhaenEstalló mientras visitaba a su hijo en el Centro de Detención de la Policía Metropolitana de Yakarta. La atmósfera de emoción ocurrió en el patio de la Dirección de Cuidado de Detención y Evidencia (Tahti) el miércoles 10 de septiembre de 2025.

Magda no tiene poder para contener las lágrimas mientras abraza a un experto en derecho nacional, Bivitri Susantiquien vino a proporcionar apoyo moral. «¿Por qué? No es el villano de mi hijo, ni un ladrón, ni un corruptor. Él (Delpedro) es solo una persona. Solo quiere una mejora en este país», dijo Magda con voz temblorosa mientras llora.

Director Delpedón de Delpedro Marhaen

El experto en derecho constitucional Bivitri Susanti, que estaba presente para visitar, Delpedro también fortaleció a la madre. «Paciencia, paciente. Sí, inocente (Delpedro). Seguramente ayudamos», dijo mientras frotaba la espalda de Magda.

La propia familia Delpedro continúa tratando de mantener la condición mental de los activistas que ahora están en el estado sospechar Eso. Su hermano, Delpiero Hegelian, dijo que cada visita siempre lleva comida a leer libros.

«Comida, libros. Si hoy, traemos comida y libros. Si ayer los artículos de tocador y la comida. Otras solicitudes», dijo Delpiero.

Para tener en cuenta, un total de seis personas fueron nombrados sospechosos en acción anarquista durante la manifestación que tuvo lugar desde el 25 de agosto de 2025.

«Hay seis sospechosos que hemos nombrado y actualmente estamos siendo llevados a cabo o en la etapa de examen como sospechosos», dijo el Jefe de Relaciones Públicas de la Policía Metropolitana de Yakarta, Comisionado de Policía Ade Ary Syam Indradi, martes 2 de septiembre de 2025.

Los seis son el Director Ejecutivo de la Fundación Lokataru, Delpedro Marhaen (DMR), luego el personal de Lokataru, Muzaffar Salim (MS), entonces Syahdan Husein (SH), quien es el administrador Instagram @gejayanmemang. Luego está Khariq Anhar Instagram Admin Alliance del Estudiante del Demandante (AMP), Rap como Profesor R (Molotov Courier and Courier), así como Figha (FL), mujeres que incitan a través de Tiktok.