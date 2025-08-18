‘Mi hija es un zombie’ conduce de nuevo

Película local «Mi hija es un zombie«Se mantuvo en el puesto número 1 en la taquilla coreana para un tercer fin de semana consecutivo, recaudando $ 5.3 millones de 763,403 admisiones durante el 15 al 17 de agosto.

Según Kobis, el servicio de seguimiento operado por el Consejo de Cine de Corea, la película ahora ha acumulado $ 30.9 millones desde su lanzamiento el 30 de julio. Dirigido por Pil Gam-Sung y protagonizado por Jo Jung-Seok, Lee Jung-Eun, Cho Yeo-Jeong, Yoon Kyung-Ho y Chopocal. mundo.

Brad PittDrama de carreras «F1«Mantuvo el segundo lugar con $ 3 millones, elevando su total acumulativo a $ 32.7 millones.

Comedia romántica de Corea del Sur «Bastante loco«Debutó en tercer lugar con $ 1.2 millones de 177,671 admisiones. Dirigido por Lee Sang-Geun (» Salida «), la película está protagonizada por IM Yoon-Ah como Seon-Ji y Ahn Bo-Hyun como Gil-Goo, junto a Sung Dong-Il y Joo Hyun-young. En un demonio en las primeras horas;

El misterio de terror japonés «Kinki» abrió en cuarto lugar, recaudando $ 549,035 en 437 pantallas. Dirigido y coescrito por Koji Shiraishi, con un guión adicional de Tetsuya Oishi y basado en una novela de Sesuji, la película está protagonizada por Miho Kanno, Chihiro Seno, Eiji Akaso y Yusei Ozawa. La historia se centra en un escritor independiente que investiga la desaparición de un amigo, descubriendo conexiones inquietantes entre las leyendas urbanas, los rumores ocultos y una verdad siniestra escondida en la región de Kinki de Japón.

La característica animada de Corea del Sur «The King of Kings» siguió con $ 402,778, lo que eleva su total a $ 8.4 millones.

En sexto lugar, «Ballerina» agregó $ 367,389 por $ 2 millones, mientras que «Smurfs» se ubicó séptimo con $ 285,882 por un total de $ 999,848.

La secuela animada «The Bad Guys 2» ganó $ 281,911 por $ 2.4 millones acumulativos. En el número 9, la acción de fantasía japonesa «Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle Arc» ganó $ 275,924 en las primeras vistas previas.

Completando el Top 10, la película de carretera musical de Corea del Sur «6 Days» debutó con $ 209,963. Dirigida por Yoo Seok Jong y Hwang Jae Seok, la película sigue a la banda de K-Rock Day6 (Sungjin, Young K, Wonpil y Dowoon) en un viaje de seis días en Los Ángeles, combinando narraciones narrativas, actuaciones en vivo y reflexiones sobre la carrera de década de la banda.

Las 10 películas principales recaudaron colectivamente $ 11.7 millones durante el fin de semana, por debajo de $ 12.3 millones la semana anterior.