Mi expulsión de WGA envía un mensaje escalofriante

El 8 de agosto, el WGA anunció que el director Park Chan-Wook Y había sido expulsado de la membresía por nuestro trabajo en «The Sympatyer», un espectáculo de HBO que había estado en postproducción durante la huelga. La afirmación era que habíamos violado las reglas de huelga con algunos de nuestro trabajo en la suite de edición. El anuncio fue acompañado por un majestuoso «gracias por su servicio» al jurado interno que había investigado las acusaciones. Este fue un gesto extraño, considerando que la junta del gremio había ignorado por completo las recomendaciones del jurado.

Meses después de que se resolvió la huelga y nuestro espectáculo se emitió, la WGA formó un comité de juicio para investigar una queja anónima. El trabajo del comité era escuchar pruebas y hacer una recomendación a la junta de la WGA sobre si se había producido una violación de huelga y, de ser así, si se justificaba acciones disciplinarias. El jurado estaba compuesto por escritores de la WGA y se tomaron el trabajo en serio. La audiencia duró dos días agotadores. Fue integral y complicado debido a las superposiciones obvias y ambiguas entre nuestros roles como productores ejecutivos/showrunners y, en el caso de Chan-Wook, director, a quien se les permitió trabajar y escritores, a quienes no. Nadie del liderazgo del gremio estaba allí para los procedimientos, solo sus abogados.

Al final, los cinco jurados emitieron las siguientes recomendaciones. Los cito extensamente por el bien de la Junta, que evidentemente nunca los lee:

«Encontramos que los encuestados demostraron de manera creíble que sus violaciones de las reglas de huelga no eran intencionales …»

«También encontramos que los encuestados demostraron de manera creíble que sus violaciones surgieron de los malentendidos sobre las líneas entre sus roles como escritores en la postproducción y sus roles como productores ejecutivos, editores y directores, y que ellos mismos creían que cumplían con buena fe con el protocolo de strike … encontramos que sus violaciones no eran el producto de la obfusión o decepción intencional …» «.»

«Según los hallazgos de los hechos y la discusión anteriores, recomendamos que la junta emita una carta de censura confidencial a ambos encuestados …»

Obviamente, el tablero ignoró por completo todo esto. En lugar del nivel más bajo de castigo, una carta privada, nos dieron su mayor expulsión. La oración era intencionalmente antidemocrática, deliberadamente cruel y exagerada.

Hay varias teorías sobre por qué nosotros, en particular, fuimos atacados, pero la intención detrás de la decisión es innegable: fue una táctica de miedo intimidar su membresía, particularmente las «hifenaciones» (showrunner-director-escritores).

Me entristece que cualquier gremio considere que tal acción sea necesaria o que probablemente sea efectiva.

Soy un miembro orgulloso y de larga data de otros tres sindicatos y gremios de la industria del entretenimiento. He consultado con ellos sobre las declaraciones de políticas y presioné en su nombre frente al parlamento de mi país. Cuando sentí que mis gremios se estaban alejando de su mensaje, me he comunicado con ellos y siempre han escuchado y respondido (sin sus abogados presentes). Así que puedo decir con cierta confianza que este tipo de comportamiento tiránico no es endémico para el trabajo organizado. Es un problema de liderazgo. Normalmente, si el liderazgo de un gremio escuchaba que los miembros bien intencionados luchaban involuntariamente con las reglas, volverían a examinar las reglas. Reescribirlos. Hazlos menos vagos y más realistas para el beneficio de toda la membresía.

No se dio justificación por qué la Junta de la WGA ignoró a su propio jurado en nuestro caso, y es difícil pensar en uno.

La excusa más generosa que se me ocurre es que la junta fue acelerada por sus abogados que no saben nada sobre cómo se hace la televisión y que, en su celo fiscal, hicieron que el liderazgo se olvidara. La teoría es un tramo, pero según lo que vi en el Tribunal, puede haber algo de verdad. Si es así, déjame recordarles respetuosamente:

Ustedes son escritores. Estás liderando una comunión de escritores para resolver los problemas de los escritores. La empatía y la comprensión son las herramientas del comercio. De vez en cuando, dale a los abogados un día libre.

Nota del editor: la WGA emitió la siguiente respuesta.

La Constitución de WGAW requiere que la Junta Directiva, el organismo de liderazgo elegido por los miembros de WGAW, tome la decisión sobre el nivel apropiado de disciplina para los miembros declarados culpables de violar las reglas de huelga. Un comité de juicio compuesto por miembros de base encontró a McKellar culpable de proporcionar servicios de escritura durante la huelga, incluida una revisión creativa del piloto que equivalía a reescribir la historia del piloto y el diálogo de escritura. La Junta determinó que la expulsión era la consecuencia apropiada para una violación tan grave.

McKellar respondió a la Unión:

Obviamente, me opongo a esta caracterización errónea de lo que sucedió («la afirmación de que estos cambios editoriales constituyen escribir para una empresa golpeada es absurda» para citar un jurado), pero no quiero volver a reitular el caso. El «rango y archivo», mientras se refieren al comité, es el WGA. He leído su decisión dividida y sus vigorosas cartas de disidencia. Proban que son concienzudos, inteligentes y, por cierto, buenos escritores. Sí, el tablero tiene el poder de anularlos, pero ¿por qué deberían?