Mi esposo bajó la demostración para convertirse en un equipo médico, ¿sabes o no?

Yakarta, Viva – cómico Marshel Widianto se está convirtiendo en una conversación caliente en las redes sociales. Después de subir contenido sobre la paz en medio de un disturbio de demostración generalizado en varias regiones, surgieron acusaciones de que era zumbador Pago.

El contenido de Marshel que requería una manifestación que se ejecutara pacíficamente fue promocionada como un contenido de pedido con un valor fantástico, que fue de Rp150 millones. Se sospechaba que había llevado a la especulación de que Marshel recibió cientos de millones de dinero para reducir la ira pública. Desplácese para obtener más información, ¡vamos!

Pero la acusación fue inmediatamente negada por su esposa, Cesar. Él defendió firmemente al esposo y declaró que Marshel nunca estuvo involucrado como un timbre político o recibió un pago según lo alegado por los internautas.

«Déjame, mi esposo no se atreve a hablar, déjame hablar. Todo el dinero de mi esposo, sostengo, sé dónde están sus ingresos, me opongo firmemente a mi esposo para interferir en la política», escribió Cesen en el hilo, citado el jueves 4 de septiembre de 2025.

Ir al campo como equipo médico

Cesen incluso reveló otra evidencia. Dijo que Marshel no solo tomó subidas sobre la paz, sino que también se hundió directamente para ayudar a las víctimas de la manifestación al convertirse en un equipo médico en el campo.

«Ayer solo actualizó la paz para que la manifestación continuara correctamente, pensó que no había más bajas, incluso mi esposo bajó la manifestación como equipo médico, ¿sabes? Cesen llena de emoción.

Sin detenerse allí, Cesen también desafió a aquellos que acusaron a Marshel a mostrar evidencia de la transacción acusada.

«Le digo a la cronología.

«No hace mucho tiempo de eso, mi esposo, mi esposo era incluso lo mismo que todos llenos de blasfemias, pensé que mi esposo era un timbre, a pesar de que no había evidencia del timbre de mi esposo, me atreví a jurar algo que incluso me atreví a ir al banco inmediatamente me aseguró de que no hubiera dinero», continuó.

Expuesto a la blasfemia, la familia está acorralada

Desde que han estado circulando las acusaciones de timbres, tanto Marshel como Cesen afirmaron recibir inundaciones de blasfemias en las redes sociales. Aun así, Cesen todavía enfatizaba que su familia estaba limpia de la acusación de un timbre de Rp150 millones.

Mientras tanto, el propio Marshel eligió el silencio en medio del centro de atención pública. Su esposa ahora está parada en el frente defendiendo, asegurando que lo que el cómic se deba a la preocupación, no por el pago.