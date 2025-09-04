Mi contenido de Da’wah está inundado de juegos de azar, ¿por qué estás en silencio?

Yakarta, Viva – La manifestación que tuvo lugar desde el 25 de agosto de 2025 tiene una cola larga. No solo desencadena disturbios en el camino, el tema de la censura de contenido de demostración en las redes sociales también está llena de debate público.

Varios ciudadanos afirmaron tener dificultades para cargar o encontrar contenido relacionado con manifestaciones. Muchos de ellos marcan la cuenta de Instagram del Ministro de Comunicación y Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid para protestar. Desplácese para conocer la información completa, ¡vamos!

Menkomdigi finalmente abrió su voz. Explicó que hubo hallazgos de flujo sospechoso de fondos a través del contenido de demostración que se transmitió en vivo.

«Desde los últimos días, también hemos monitoreado el flujo de fondos en cantidades significativas a través de plataformas digitales. La violencia y el contenido de anarquismo se transmiten en vivo (transmisión en vivo) y se monetizan a través de funciones de donación y regalos de gran valor. Algunas cuentas involucradas están conectadas a redes de juegos de azar en línea», escribió Meuya Hafid a través de Instagram @meutyya_hafid, Citado el jueves 4 de septiembre de 2025.

Pero esta razón realmente recibió una sátira picante del predicador y un youtuber Habib jafar.

A través de cargas que se distribuyen por la cuenta @bushcooÉl comparó con su experiencia. Según él, el contenido de Da’wah que hizo en YouTube a menudo fue invadido por comentarios de juegos de azar en línea, pero nunca se trató con firmeza.

«Mi contenido de Da’wah en YouTube no solo está infiltrado, sino que siempre se inunda con comentarios de juego. ¿Por qué no puedes llamar la atención y la actitud como esta?» Habib Jafar escribió.

La sátira inmediatamente provocó una discusión en las redes sociales. Muchos ciudadanos consideran que el Ministro de Comunicación e Política de Información es exigente.

«Eso es más sobre el babero, por favor sepa», escribió Warganet.

«Además, los compañeros de clase están indefensos con Judol», dijo otro.

«¿Por qué no te bloquean los préstamos? Muchas personas son miserables?», Dijo los internautas.

No solo sobre la censura de demostración, el público también tuvo tiempo de quejarse de la característica de Tiktok Live que de repente no pudo usarse durante una gran demostración. Aunque cosechaba la especulación, Meutya Hafid enfatizó que el paso era la decisión interna de Tiktok.

«Incluyendo lo que se dijo que Tiktok en vivo que también vimos de la notificación realizada por Tiktok que hicieron voluntariamente para cerrar las características en vivo y realmente esperamos que esto duró en breve», explicó Meutya.

Agregó que el gobierno alentó las características en vivo para restaurar de inmediato porque muchas MIPYME dependen de transmisiones en vivo para vender. Tiktok finalmente reactivó la función en vivo el martes 2 de septiembre de 2025 a las 16.00 WIB.