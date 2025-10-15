‘Mi chef del crimen’ va a Tailandia; LevelK lanza canal de televisión RomCom

CreAsia Studio ofrece la versión tailandesa de “My Chef in Crime”

“My Chef in Crime”, el formato de misterio culinario-forense con guión de CreAsia Studio de Banijay Asia, se dirige a la plataforma de transmisión en línea TrueVisions Now de Tailandia.

Desarrollada y producida por CreAsia Studio y My Shot, la serie de ocho capítulos está supervisada por el productor y escritor tailandés Pornmanus Rattanavich, el guionista Nitikarn Pinmuangngarm, Rapeepimol Chaiyasena y Punnapat Sutthiwong.

“My Chef in Crime” sigue a un científico forense convertido en chef que se convierte en el principal sospechoso de la misteriosa muerte de su chef rival. Para intentar limpiar su nombre, utiliza su profundo conocimiento de la química de los alimentos y la ciencia forense mientras forma equipo con un intrépido oficial de policía de investigación cuyo pasado se entrelaza con el suyo. Juntos abordan casos intrigantes a través de experimentos culinarios, mientras elaboran platos deliciosos.

El programa se estrenará exclusivamente en TrueVisions Now a finales de 2026.

El primer formato con guión desarrollado y producido por CreAsia, “My Chef in Crime”, se presentó a principios de este año como un encargo para el transmisor indonesio Vision+.

«CreAsia Studio continúa impulsando la próxima ola de expansión creativa en todo el Sudeste Asiático», dijo Deepak Dhar, CEO de Banijay Asia. «Con originales sin guión como ‘Race to Space’ y formatos con guión como ‘My Chef in Crime’ ahora ambientados en Tailandia, no solo estamos construyendo historias locales sino también dando forma a una identidad regional compartida para contenido asiático premium. Cada formato que creamos está diseñado para generar colaboración y fomentar el intercambio entre fronteras, y esto marca otro paso en nuestro viaje para hacer de Asia un actor clave en el panorama de contenido global”.

Ongard Prapakamol, jefe de la División True Visions & Media de TrueVisions Group, añadió: «‘My Chef in Crime’ es un concepto extraordinario que reúne dos de las mayores pasiones de Tailandia (la comida y el drama) a través de una inventiva narrativa criminal».

NivelK Lanza Nordic FAST Channel RomCom TV en Samsung Smart TV

NivelK

LevelK, la empresa danesa de agregación y ventas internacionales, ha entrado en el creciente mercado de televisión en streaming gratuita con publicidad (FAST) con el lanzamiento de su primer canal, RomCom TV.

El canal, el primero de los cuatro canales nicho planificados de LevelK, ya está disponible en Samsung Smart TV en Dinamarca, Suecia, Noruega y Finlandia.

“Las comedias románticas han sido durante mucho tiempo un elemento básico del entretenimiento para sentirse bien: ofrecen calidez, risas y un toque de escapismo”, afirmó LevelK. «Con RomCom TV, LevelK pretende llevar contenido edificante y accesible a una amplia audiencia, ya sean familias, grupos de amigos o parejas que se relajan después de un largo día».

El canal presenta una selección curada de comedias románticas que se transmiten las 24 horas del día, y la programación se actualiza periódicamente a partir del extenso catálogo de películas internacionales de LevelK.

«Los canales FAST son una excelente forma gratuita de descubrir contenido nuevo dentro de cualquier género o nicho las 24 horas del día», dijo Lars Frahm, jefe de agregación de LevelK. “Es un mercado en crecimiento significativo en toda Europa, donde podemos llegar a grupos demográficos que de otro modo no gastarían en paquetes de televisión tradicionales o servicios transaccionales de streaming.

«En LevelK administramos miles de títulos de titulares de derechos de todo el mundo. Por lo tanto, crear canales FAST a partir de estos títulos es el siguiente paso natural para nosotros».

«El lanzamiento de RomCom TV marca el primero de los cuatro próximos canales FAST de nicho de LevelK», añadió la compañía. «A medida que FAST continúa expandiéndose rápidamente en Europa, LevelK pretende llevar contenidos y géneros desatendidos a nuevas audiencias a través de asociaciones estratégicas con las principales plataformas».

RTL Hungría atrapa estudios de habla‘ ‘Los más buscados‘

estudios de habla

RTL Hungría ha elegido el concurso de escape de realidad inmersiva “Most Wanted”, co-creado por Talpa Studios y Signal.Stream.

La emisora ​​adquirió los derechos para producir una adaptación local del exitoso programa, lo que marca el segundo acuerdo internacional para el formato.

Lanzado originalmente en la plataforma holandesa de VoD Videoland de RTL Nederland, el formato ha demostrado su atractivo: se ha confirmado una tercera temporada en los Países Bajos, y en Alemania, la primera temporada en el streamer Joyn de ProSiebenSat.1 tuvo un fuerte debut.

“Most Wanted” es el segundo formato de Talpa Studios elegido por RTL Hungría, luego del exitoso lanzamiento de “The Floor”.

El formato combina estrategia, supervivencia y suspenso mientras desafía a los concursantes famosos a mantenerse fuera del radar mientras son perseguidos en tiempo real. Sigue al grupo de celebridades mientras escapan de una prisión de alta seguridad en algún lugar del país, con tres guardias pisándoles los talones. Los famosos fugitivos deben permanecer fuera de la vista durante cinco días, sin las comodidades modernas. Despojados de teléfonos, dinero y recursos, tienen que encontrar lugares para dormir, comer y viajar sin ser vistos, todo mientras visten monos de prisión de color naranja brillante.

«Este probado formato de streaming también se presta perfectamente a la televisión lineal como evento de marketing de alto impacto», señaló Sebastian van Barneveld, director de distribución global de Talpa Studios.