MGPA Call Prabowo probablemente presente en MotoGP Mandalika 2025

MandalikaVIVA – CEO Mandalika Grand Prix Association (MGPA) Priandhi Satria dijo Presidente Prabowo Subianto Es probable que asista al evento del Gran Premio de Indonesia que tuvo lugar en el Circuito Internacional de Pertamina Mandalika, Lombok, domingo 5 de octubre de 2025.

MGPA como gerente, así como operar el circuito de Mandalika, ahora ha preparado una habitación de Garuda que está dedicada al presidente Prabowo Subanto.

«Dios desee, hasta ahora la correspondencia sigue siendo la posibilidad del presente del Presidente, por lo que hasta el día de hoy todavía estamos preparando el espacio de Garuda que hemos preparado para el presidente, el Vicepresidente y su séquito», dijo Priandhi Satria. Entre, Jueves 2 de octubre de 2025.



Director Gerente de MGPA Priandhi Satria Foto : Viva Automotive/Muhammad Thoifur

Sin embargo, Priandhi admitió que hasta ahora aún no ha recibido certeza relacionada con la presencia de la persona indonesia número uno, dado el protocolo de las tres temporadas anteriores no publicó la presencia del presidente en eventos internacionales desde muy lejos.

«Si seguramente nunca ha sido seguro desde el primero, siempre en el último segundo, tal vez. Tal vez esto sea por razones de seguridad (presidente) también», dijo Priandhi.

El evento GP indonesio será la cuarta temporada después de debutar en el calendario Motogp en 2022.

Esta temporada, GP Indonesia también será una serie interesante después de que Ducati Lenovo Marc Márquez Racer aseguró un título mundial la semana pasada.

Además de mostrar la acción de Marc Márquez, también hubo un campeón defensor del médico de cabecera indonesio en la temporada 2024, Francesco «Pecco» Bagnaia, que ahora está en una actuación resbaladiza después de bloquear la victoria en el GP japonés que tuvo lugar en el Circuito de Motegi el domingo 28 de septiembre de 2025.