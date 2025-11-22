MG todavía confía en el mercado indonesio en la era de los coches eléctricos

Tangerang, VIVA -Morris Garajes Motor Indonesia (mg) volvió a mostrar su seriedad en el mercado automotriz nacional, como lo demostró en la celebración de Gaikindo Jakarta Auto Week (GJAW) 2025, que tuvo lugar del 21 al 30 de noviembre en ICE BSD City.

La presencia de MG en este evento confirma la posición de Indonesia como uno de los principales mercados de la compañía, en línea con la tendencia de transformación de la movilidad moderna.

Según Jason Huang, director ejecutivo de MG Motor Indonesia, Indonesia tiene un fuerte potencial económico, un rápido desarrollo tecnológico y de infraestructura y consumidores que son cada vez más selectivos a la hora de elegir vehículos según sus necesidades de movilidad.

«GJAW 2025 Es un evento importante, especialmente en medio de los desafíos de la industria este año. «A través de este evento, queremos estar más cerca de la comunidad y hacer que sea más fácil poseer un vehículo MG hacia fin de año», dijo Jason de ICE BSD, Tangerang.

En el stand de MG, con una superficie de 585 m², los visitantes pueden explorar la gama de productos de MG, desde automóviles convencionales (ICE), híbridos (HEV) hasta vehículos eléctricos (BEV). El fabricante mostró seis modelos, entre ellos el MG ZS, MG5 GT, MG4 EV, MG ZS EV, MG VS HEV y el último EV deportivo MG Cyberster.

La presencia de estos distintos modelos también refleja la estrategia de MG de adaptarse a las diversas necesidades del mercado.

Además de exhibir productos, MG también presentó varios programas de ventas exclusivos durante la exposición. Los consumidores interesados ​​en vehículos eléctricos, como el MG ZS EV y el MG4 EV, pueden disfrutar de beneficios de hasta 70 millones de IDR, pequeños pagos iniciales a partir de 15 millones de IDR, vales de electricidad gratuitos, cargadores de pared para el hogar y servicio gratuito durante cinco años o 75.000 km.

Mientras tanto, para las opciones ICE y HEV, como MG ZS, MG5 GT y MG VS HEV, MG ofrece beneficios de hasta 100 millones de IDR, una garantía de cinco años sin límite de kilometraje y mantenimiento gratuito durante cuatro años.

Este paso muestra la estrategia de MG de no sólo centrarse en las ventas, sino también generar confianza a largo plazo en los consumidores a través de una experiencia de conducción completa y un soporte postventa integral.

MG quiere garantizar que las personas no sólo dispongan de vehículos adecuados, sino también de comodidad y tranquilidad a largo plazo.