MG ofrece opciones más asequibles para coches eléctricos

Jacarta – A principios de 2026, mg Motor Indonesia presenta una oportunidad para los consumidores que desean cambiar a vehículos eléctricos. A través de un programa de promoción limitada, MG ofrece precios especiales para MG4 EV y MG ZS EV, dos modelos eléctricos emblemáticos con características de diseño moderno y deportivo y una experiencia de conducción agradable.

En este programa, el MG4 EV se ofrece a precios a partir de 345 millones de IDR (OTR Yakarta), mientras que el MG ZS EV tiene un precio a partir de 330 millones de IDR (OTR Yakarta). Esta oferta es válida hasta el 31 de enero de 2026 y se afirma que actualmente es uno de los precios más competitivos de su clase.

No sólo depende del precio, MG también ofrece varios beneficios adicionales a los consumidores. Desde una garantía adicional gratuita por 1 año, cuotas con 0 por ciento de interés por hasta 2 años, vales de electricidad gratis por 3 años, cargador portátil, hasta beneficios adicionales en forma de carga en el hogar y adaptadores de vehículo a carga (V2L).

Además, MG ha preparado ventajas a largo plazo en forma de garantía del vehículo durante 5 años sin límite de kilómetros. Los consumidores también obtienen mantenimiento y repuestos gratuitos por hasta 5 años o 75.000 kilómetros, lo que ocurra primero.

El MG4 EV se presenta como un hatchback eléctrico con un diseño único y deportivo. Este coche está equipado con una batería LFP con una capacidad de 51 kWh con una autonomía de hasta 425 kilómetros. El motor eléctrico produce 170 CV de potencia y 250 Nm de par.

Una de las principales ventajas del MG4 EV es su configuración de tracción trasera con distribución de peso 50:50. Combinado con una suspensión independiente de 5 brazos, el MG4 EV ofrece un carácter de conducción estable y receptivo.

En términos de tecnología, el MG4 EV está equipado con conectividad i-Smart, una pantalla de infoentretenimiento de 10,25 pulgadas, Apple CarPlay y Android Auto, carga inalámbrica para teléfonos móviles y la función V2L. En materia de seguridad, el MG4 EV tiene una calificación de cinco estrellas de Euro NCAP y Australian NCAP, y está equipado con ADAS, una cámara de 360 ​​grados y seis bolsas de aire.

Mientras tanto, el MG ZS EV apunta al segmento de los SUV eléctricos familiares. Este coche utiliza una batería LFP de 50,3 kWh con una autonomía de hasta 403 kilómetros. La potencia alcanza los 177 CV con un par de 280 Nm.