Mff & Co, Globo Ally para remakes de América del Norte de Hit Telenovelas

En una empresa histórica proyectada, International Entertainment Studio MFF & Co se está asociando con Brasilian TV Colossus GloboLa compañía detrás del ganador del Oscar «I’m Not Not Here», para adaptarse al público de América del Norte, una lista curada de la exitosa telenovelas brasileñas.

El acuerdo de desarrollo hará que MFF & Co compre y trabaje con distribuidores estadounidenses, estudios previamente y servicios de transmisión, para desarrollarse en una primera adaptación de algunos de los mayores éxitos de Globo, reinventados en los formatos tradicionales de temporada múltiple estadounidense. Las adaptaciones en inglés serán escritas por escritores experimentados de EE. UU., MFF & Co anunciando el martes.

Los cuatro títulos en un rango de pizarra inicial en general de «Imperio«(2014-15), ganador de un INTL. Emmy 2015 para Best Telenovela y la historia de una lucha millonaria con el corazón roto y obsesionado con el poder para mantener el control de su imperio de joyas, a la historia de empoderamiento de la mujer» Belísima «, (2005-06), un gran éxito en Globo, un 48% de la audiencia y» un clásico de Telenovelas con CaptiveSela, «,» Captiveals, «,» Captive, «,», «,», un Capitán de Capitán y «Captive,», «,», «,», un Capitán de Capitán y «Captive Televela. anotado.

Otro título de la pizarra, «El otro lado del paraíso», («outro-do do paraíso» (2017-18) se ven a venganza, como una mujer joven, seccionada a una sala psiquiátrica por su suegra, regresa años después para la recuperación.

Un cuarto, y el más reciente, «All the Flowers» («Todas como Flores», 2022), es «un melodrama clásico con un ritmo de thriller», señaló MFF & Co. Esa combinación, podría decirse, se encuentra detrás del mayor éxito de Netflix de América Latina, «¿Quién mató a Sara?»

Los cuatro títulos fueron creados por Telenovela Doyens: Aguinaldo Silva («Empire»), Silvio de Abril («Bellísima»), Walcyr Carrasco («El otro lado del paraíso») y João Emanuel Carneiro («todas las flores»), el creador de la telenovela más grande del Globo en los tiempos modernos, «Brasil Avenue,», un bateador y exportación de las flores «), el globo de la telenovela moderna,» Brasil Avenenue, «,», un brote de la exportación de Brasil «,», un broteo de exportación y exportación del globo.

Los canales de «Empire» prohibieron el amor, los celos, la venganza y las grandes revelaciones en un clásico cóctel de telenovela. La mayoría de los títulos cuentan con mujeres fuertes, tanto en protagonistas como en antagonistas, como en «Bellísima». Aquí, Oscar nominó a la Gran Dama Brasileña Fernanda Montenegro, («Estación Central») que interpretó a la anciana Eunice Paiva en «I’m Still Here aquí», asumió el papel de uno de los villanos más aclamados en la historia de la televisión brasileña, una matriarca de irritación fría y de corazón frío.

Jelling con los tiempos actuales, los espectáculos a menudo toman el punto de vista de las mujeres privadas de sus derechos más jóvenes que luchan contra una élite codiciosa y atada.

El desarrollo de la adaptación de cada telenovela estará dirigido por Miura Kite, presidente de contenido global en MFF & Co y anteriormente EVP de la televisión global en el participante, cuyos créditos ejecutivos de los productores incluyen el Taiki Waiti-Waiti dirigido por Hulu «Show Interior Chinatown», dos temporadas de «Neughts + Crosses» para BBC y los docuseries «Keep Sweet: OBEY» For Netflix.

Los proyectos actualmente establecidos en MFF & Co incluyen «Pegasus», creados por Amit Cohen («False Flag») y Ron Leshem («Euphoria»), «Fail-Safe», dirigido por Joe Berlinger («Paradise Lost») y «Esperanza», de Fernando Meirelos («Ciudad de Dios»).

Miura Kite y Estella Renner

Crédito: Miro, cortesía de MFF & Co

Lo que impulsa el trato

«Brasil es uno de los países más dinámicos culturalmente dinámicos del mundo, hogar de más de 220 millones de personas con raíces de todos los rincones del mundo. Cuando una historia se conecta con audiencias multiculturales aquí, a menudo atrayendo a decenas de millones de espectadores por título, indica el poder para trascender las fronteras», dijo Estela Renner, espectáculo, directora, cofundadora y directora creativa de MFF y coordinadores de MFF & co.

Agregó: «Globo ha elevado la telenovela a una forma de arte de narración de historias con un atractivo universal. Al reinventar estas narraciones para las plataformas estadounidenses, no solo estamos aprovechando un extraordinario legado creativo y un historial de calificaciones probado, sino que también invitamos a nuevas audiencias a experimentar la imaginación, la emoción y la diversidad que definen estas historias».

Para Kite, «las telenovelas brasileñas han dominado el arte de la conexión emocional con audiencias amplias. Estamos entusiasmados de crear versiones premium de los Estados Unidos de estas telenovelas mientras preservamos todos los giros gloriosos, personajes adictivos, épicos cliffhangers y cutigüetas de la mandíbula de la mandíbula llenos de secretes, mentiras, amor, traición, drama familiar y más».

Bajo Angela Colla, Jefa de Negocios y Co-Producciones Internacionales de Globo, el gigante de la televisión brasileño ha tratado de no solo vender originales sino también alcanzar acuerdos de formato en todo el mundo, iniciado por un hito Primer pacto internacional de remake Con Ay Yapim de Turquía en «Brasil Avenue», anunció en MIPCOM 2023.

«Este acuerdo destaca el atractivo universal de nuestra narración y la fuerza de nuestras telenovelas», dijo Colla sobre el acuerdo MFF & Co.

«Traer historias que cautivaron al público brasileño a los nuevos mercados no solo es gratificante, sino también un testimonio del poder creativo de Globo en el escenario global. Creemos en las historias que conectan a las personas, desencadenan conversaciones y trascienden las fronteras culturales. Es emocionante ver que nuestro contenido asume nuevas vidas en todo el mundo, adaptadas a través de lentes locales, pero siempre enraizados en la calidad que define las producciones de Globo», agregó el colla.

Antes de los medios participantes, Kite trabajó durante más de 10 años como Jefe de Desarrollo de la compañía de Tom Hanks Playtone, coproduciendo el Pacífico ganador del Emmy de HBO «y» Game Change «y contribuyó a cinco temporadas de» Big Love «y» John Adams «. Kite ayudó a desarrollar las características de playtone «Mamma Mia», «Charlie Wilson’s War» y «Where the Wild Things son».

En un movimiento expansivo adicional, MFF & Co ha tomado una participación minoritaria en la compañía de producción de Joanna Natasegara con sede en Londres Películas violetasDetrás de los documentos de alto perfil, como el ganador del Premio de la Academia, «White Helmets» y el «Virunga» nominado al Oscar y «The Edge of Democracy».