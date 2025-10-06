Mezquita del Reino Unido atacada en presunto ataque de incendios provocados, la policía investiga como delitos de odio







Policía en el Reino Unido están investigando un presunto ataque de incendios provocados contra una mezquita en el sur de Inglaterra como un «crimen de odio» como una serie de delitos violentos contra sitios religiosos, según Al Jazeera. Los oficiales fueron llamados al sitio de un ataque incendiario contra Phyllis Avenue en Peacehaven, East Sussex, justo antes de las 10 p.m. (hora local) el sábado, dijo la policía local.

El fuego dañó la entrada principal de la mezquita y un automóvil, dijeron, y agregó que nadie resultó herido. Las imágenes y las imágenes compartidas en línea muestran un automóvil quemado en la entrada de la mezquita. La policía de Sussex también compartió imágenes de dos hombres enmascarados vestidos con ropa oscura y atrajo la ayuda del público para identificarlos.

Según un informe sobre CNN, que citó a un voluntario gerente de mezquitaDos personas estaban dentro del edificio cuando dos personas en Balaclavas intentaron forzar la puerta de la mezquita y verter la gasolina en los escalones, encendiendo el edificio. Un portavoz de la mezquita dijo en un comunicado que la comunidad estaba «profundamente triste» por el ataque «impactante». «Si bien el incidente ha causado daños a nuestro edificio y vehículos, estamos profundamente agradecidos de que nadie haya resultado herido».

«Este acto de odio no representa a nuestra comunidad o nuestra ciudad. Peacehaven siempre ha sido un lugar de bondad, respeto y apoyo mutuo, y continuaremos encarnando esos valores», continuó la declaración, según Al Jazeera. «Pedimos a todos que rechacen la división y respondan al odio con la unidad y la compasión», agregó.

La superintendente detective Karrie Bohanna dijo que el ataque había causado preocupaciones dentro del musulmán comunidad. «Ya hay una mayor presencia policial en la escena, y también hay patrullas adicionales para proporcionar tranquilidad en otros lugares de culto en todo el condado», dijo Bohanna, según lo citado por Al Jazeera.

Esta historia ha sido obtenida de una alimentación sindicada de terceros, agencias. El medio día no acepta responsabilidad ni responsabilidad por su confiabilidad, confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-Day Management/Mid-Day.com se reserva el derecho único de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo





Fuente