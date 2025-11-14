Mezquita Al Ikhlas PIK, proyecto de 45 mil millones que ingresa oficialmente a su etapa final

Jacarta – Mezquita Al-Ikhlas PIK presente en respuesta al creciente número de residentes y actividades en el área PIK, tanto PIK1 como PIK2. Desde que se llevó a cabo la primera piedra el 7 de marzo de 2025, se ha seguido optimizando la construcción para lograr el objetivo de inauguración a principios de 2026. El 14 de noviembre de 2025 se llevó a cabo una oración conjunta de agradecimiento por la finalización de los trabajos de estructura del techo y el inicio de la fase de acabado de los trabajos. El nombre de Al Ikhlas fue dado por el Ministro de Religión de la República de Indonesia, Prof. Dr. KH Nasaruddin Umar, MA, como símbolo de sinceridad y bendición.

Instalación de baldosas por el Dr. Ir. H. Restu Mahesa, MM, Director de Gestión Inmobiliaria del Grupo Agung Sedayu (ASG) y Representante de la Gestión de la Mezquita Al Ikhlas PIK y Ridwan Soemadibrata, Director de Proyecto de ASG, marcaron el inicio de los trabajos de finalización de la mezquita, cuyo coste total de construcción fue de alrededor de Rp. 45 mil millones. A continuación, el evento se cerró con una oración conjunta dirigida por Ustadz Muhammad Nurdin NH, quien también aceptó simbólicamente la donación para los huérfanos.

La Mezquita Al-Ikhlas se encuentra en una superficie de ±2.435 m² con una superficie de construcción principal de ±1.248 m². Con el estilo de la arquitectura clásica islámica, esta mezquita con una capacidad para alrededor de 600 fieles rezuma belleza en simplicidad. Elegantes pilares decoran el exterior del edificio, mientras que el salón principal es circular con una majestuosa cúpula que crea una sensación solemne y serena. Los dos imponentes minaretes son un símbolo de la grandeza islámica, mientras que los ornamentos geométricos y arabescos de la puerta principal enriquecen la elegancia atemporal de la arquitectura islámica.

Restu Mahesa dijo que la Mezquita Al-Ikhlas se encuentra en el área PIK de Riverwalk Island: «Si Dios quiere, esta mezquita se convertirá en un centro de culto, un centro de conocimiento y un lugar para que la gente encuentre la paz. Esta construcción no es sólo un proyecto físico, sino un encargo espiritual. Nuestra esperanza es que la Mezquita Al-Ikhlas se convierta en una fuente de bendición y sea un reflejo de los valores de tolerancia, monoteísmo y piedad de los musulmanes dondequiera que estén», añadió.

El área PIK de Riverwalk Island en sí es un hermoso reflejo de la armonía interreligiosa. Además de la Mezquita Al-Ikhlas, en esta zona también se encuentra Si Mian Fo, un lugar de culto para los budistas y más adelante habrá otros lugares de culto que se alzarán uno al lado del otro simbolizando pacíficamente el espíritu de tolerancia y unidad en medio de la diversidad de la sociedad indonesia. (LAN)

