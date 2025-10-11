Mezclar etanol puede reducir el contenido de azufre del combustible

Mataron, EN VIVO – Ministro de Medio Ambiente (LH) Hanif Faisol Nurofiq menciona mandatos gubernamentales sobre la mezcla de gasolina con etanol en un 10 por ciento puede reducir el contenido azufre que tiene un alto contenido de combustible líquido (bbm).

«Si se convierte parcialmente con (combustible) natural, ciertamente reducirá el azufre», dijo el sábado el Ministro de Medio Ambiente, Hanif Faisal Nurofiq, durante una visita de trabajo al TPST de Sandubaya, en la ciudad de Mataram, Nusa Tenggara Occidental (NTB).

El Ministro Hanif reconoció que el altísimo contenido de azufre en el combustible en Indonesia tiene un impacto en el nivel de contaminación en el sector del transporte.

La mayoría de los productos combustibles en Indonesia tienen un contenido de azufre de 1.500 ppm (partes por millón). Mientras tanto, la norma Euro V sólo permite un límite de contenido de azufre de 50 ppm.

Además, el Ministro de Medio Ambiente se mostró reacio a seguir discutiendo la política de mezclar un 10 por ciento de etanol para no generar polémicas con otros ministerios.

«No respondí primero, temía que hubiera una polémica, pero la cuestión es que nuestro combustible todavía tiene un alto contenido de azufre», dijo Hanif Faisol Nurofiq.

Basándose en informes anteriores, el Ministro de Energía y Recursos Minerales (ESDM), Bahlil Lahadalia, admitió que el presidente Prabowo Subianto aprobó la mezcla obligatoria de etanol al 10 por ciento para el combustible.

El gobierno afirma que esta política tiene como objetivo reducir las emisiones de carbono y reducir la dependencia de las importaciones de combustible.

Actualmente, Indonesia sólo utiliza una mezcla de cinco por ciento de etanol para el combustible Pertamax Green 95, que es un combustible no asignado por el gobierno ni PSO.

El etanol es un combustible renovable procedente de materiales naturales, como maíz, caña de azúcar, yuca y residuos agrícolas.

El proyecto de desarrollo de combustible de etanol es un derivado del principal proyecto de desarrollo de propiedades alimentarias en el que se centra el gobierno, es decir, una plantación de caña de azúcar de 500.000 hectáreas.

El Ministerio de Energía y Recursos Minerales tiene como objetivo que Merauke comience a producir combustible de etanol en 2027, como la realización de uno de los principales proyectos de desarrollo de propiedades alimentarias.

El etanol producido a partir de plantaciones de caña de azúcar en Merauke se procesará en bioetanol para replicar el éxito de Brasil en la utilización de la caña de azúcar para convertirse en Energía Nueva y Renovable (EBT), como una forma de esfuerzos de transición energética. (Hormiga)