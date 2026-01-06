México minimiza la probabilidad de una acción militar de Estados Unidos contra los cárteles de la droga







Después de la intervención militar de Estados Unidos en VenezuelaEl gobierno mexicano y los analistas descartaron la probabilidad de una acción militar unilateral de Estados Unidos contra los cárteles de la droga mexicanos, a pesar de las amenazas del presidente Donald Trump. La administración de la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum ha estado cumpliendo con las demandas de Washington y los vínculos económicos entre los dos países son vitales, dicen.

No obstante, muchos esperan más amenazas de este tipo como forma de obtener más concesiones de México. Nadie se atreve a descartar del todo una medida inesperada del presidente estadounidense. Sheinbaum minimizó la posibilidad de una acción militar estadounidense el lunes. «No veo riesgos (de eso)», dijo. «Hay coordinación, hay colaboración con el gobierno de Estados Unidos».

«No creo en (la posibilidad de) una invasión, ni siquiera creo que sea algo que se estén tomando en serio», dijo. «El crimen organizado no se cuida con la intervención (militar extranjera)».

Estas son algunas de las razones:

México no es Venezuela

México tiene una situación radicalmente diferente a la de Venezuela u otros países a los que Washington está prestando atención, como Cuba. Primero, Sheinbaum es un presidente popular y legítimamente elegido. En segundo lugar, México es el principal socio comercial de Estados Unidos, país donde viven 40 millones de mexicanos. En tercer lugar, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, «ha reconocido que existe una cooperación de alto nivel con México», dijo Martha Bárcena, ex embajadora de México en Estados Unidos.

Las amenazas, un `arma de negociación`

Trump y sus colaboradores han coqueteado con la idea de invadir o atacar a los cárteles en México desde su campaña electoral, pero en tonos cada vez más mesurados. Sheinbaum ha confirmado que la idea de A NOSOTROS La intervención militar en México ha sido mencionada repetidamente en sus conversaciones con Trump, pero dijo que siempre ha rechazado la oferta. Ella ve que no tiene principio e insiste en que su relación con Trump es de respeto mutuo.

Las amenazas, sin embargo, similares a las de los aranceles a las importaciones mexicanas, «algunas ejecutadas y otras no», han sido un «arma de negociación» para obtener «ventajas comerciales, diplomáticas y políticas», dijo el analista de seguridad mexicano David Saucedo. Rubio y Trump «hacen de policía bueno y policía malo», con Trump amenazando y Rubio suavizándose, dijo.

México está haciendo lo que pide EE.UU.

México está haciendo casi todo lo que Washington ha solicitado desde que Trump comenzó a imponer aranceles, dicen los expertos. La administración de Sheinbaum se volvió más agresiva hacia los cárteles que su predecesora. Ha habido más detenciones, incautaciones de drogas y extradiciones. México ha aceptado recibir más deportados de otros países.

«Una intervención, una acción militar en México suspendería esa cooperación», dijo Carlos Pérez Ricart, analista político del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) de México. Eso sería un gran riesgo para Estados Unidos porque se quedaría sin un socio con quien trabajar, añadió. Saucedo dijo que una acción militar estadounidense en México requeriría dinero, logística y riesgos, mientras que «un comentario, un post en las redes sociales no cuesta nada» y ha resultado muy efectivo.

Más presión por venir

Los analistas creen que las amenazas seguirán siendo el estilo de negociación de la administración Trump, especialmente este año, cuando el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, México y Canadá (T-MEC) está pendiente de revisión. Saucedo dijo que Trump podría exigir más acceso para las agencias de seguridad estadounidenses, incluso si las operaciones se presentan públicamente como coordinadas y llevadas a cabo por México. También podría presionar México pedir más capturas de alto perfil o dejar de exportar petróleo a Cuba, o amenazar con nuevos aranceles.

«Con las negociaciones en curso sobre aranceles punitivos, la revisión estatutaria del T-MEC y la delicada agenda de cooperación antidrogas, el gobierno mexicano tendrá que ser muy meticuloso en su posición y declaraciones», dijo Arturo Sarukhán, otro ex embajador de México en Estados Unidos. Reunirse en torno a Maduro «le costaría caro a México», al igual que el continuo apoyo de México a Cuba.

Bárcena, el diplomático, dijo que lo que México aún necesita abordar es la corrupción política ligada al crimen organizado sin dejar de defender el derecho internacional. Nadie está dispuesto a descartar una intervención militar estadounidense, incluso si la posibilidad es muy remota. «Estados Unidos no funciona bajo una lógica racional», dijo el analista Pérez Ricart. «En este momento están abiertas todas las posibilidades, incluidas aquellas que eran inimaginables hace un año».

