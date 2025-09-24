México envía a los Oscar de Pierre Saint Martin a los Oscar

La Academia de Artes y Ciencias de Cinematográfica de México ha optado por enviar la aclamada función de debut de Pierre Saint Martin «No seremos conmovidos» («No nos Moverán») para competir por la mejor función internacional Oscar.

Producido por Víctor Léycegui de Vario Lobos y Pablo Zimbrón, el drama en blanco y negro recientemente ganó cuatro de los prestigiosos premios Ariel de México: la mejor primera característica, guión, actriz y nuevo actor. También se está enviando para representar a México en el equivalente de Oscar de España, el Goyas.

El drama sigue a Socorro de 67 años, un abogado retirado que está obsesionado con encontrar al soldado que mató a su hermano en 1968 durante la infame masacre de Tlatelolco. Aquí fue donde los estudiantes universitarios que protestaban contra los próximos Juegos Olímpicos fueron asesinados a tiros por las fuerzas armadas mexicanas. Su implacable fijación ha impactado sus relaciones con su hermana Esperanza (70) y su hijo Jorge (45).

Un día, recibe una pista vital que la llevará a este soldado. Ella decide llevar a cabo una operación extravagante para vengar la muerte de su hermano, pero corre el riesgo de poner su relación con su familia, su legado e incluso su propia vida en riesgo.

Saint Martin dijo: «No nos traslademos», busca reclamar la memoria histórica de nuestro país de una manera más humana, comenzando con la historia familiar de mi madre, que resuena con otras familias que perdieron seres queridos en la masacre del 2 de octubre de 1968, en México «.

Para la actriz principal, Luisa Huertas, quien ganó un Ariel por su actuación: “El guión de Pierre Saint Martin e Iker Compeán se establece 57 años después de esa fecha y nos coloca en el presente de una familia como muchos otros en México en las secuelas que han quedado.

«No seremos conmovidos» vencieron a otros nueve contendientes por cineastas más establecidos, entre ellos «Las locuras» de Rodrigo García; La primera característica animada de México Stop Motion «Soy Frankelda»; «Hombres integros» de Alejandro Andrade; «Corina» de Urzula Barba Hopfner y el documental «Concierto para Otras Manos» de Ernesto González Díaz.

Distribuido por Nicolas Celis ‘ Películas de pimienta («Roma»), la foto tuvo una liberación limitada y, según Léycegui, ganó ₱ 1.5 millones (aproximadamente $ 75,000) y atrajo 23,000 admisiones. Las conversaciones están en marcha con una plataforma SVOD, dijo, y agregó que el lanzamiento se limitó a los cines Arthouse y que funcionó mejor que otras películas similares.

«‘No seremos conmovidos’ nos ha sorprendido en cada etapa de distribución y exhibición. El proyecto comenzó como una característica de debut con un presupuesto limitado que simplemente buscó darle a Pierre la oportunidad de demostrar que tenía una voz poderosa como director y que realmente tenía algo que decir», dijo Léycegui, quien señaló que la película ha participado en más de 40 festivales internacionales y generó más que el doble de la cajista proyectada.

Joshua Sobel, Martín Burillo y Saint Martin sirven como productores ejecutivos.

La lista de Oscar International se anunciará el 16 de diciembre, mientras que los cinco nominados finales se anunciarán el 22 de enero. El 98th Los Premios de la Academia tienen lugar el 15 de marzo de 2026, mientras que las Goyas de España son el 28 de febrero del próximo año.