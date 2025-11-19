México descarta participación militar extranjera tras oferta de ayuda de Trump







presidente de mexico El martes descartó permitir ataques estadounidenses contra cárteles en suelo mexicano, un día después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, dijera que estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para impedir que las drogas ingresen a Estados Unidos. «Eso no va a suceder», dijo la presidenta Claudia Sheinbaum. «Él (Trump) lo ha sugerido en varias ocasiones o ha dicho, les ofrecemos una intervención militar de Estados Unidos en México, lo que sea necesario para combatir a los grupos criminales», dijo.

«Pero yo le he dicho en cada ocasión que podemos colaborar, que nos pueden ayudar con la información que tienen, pero que operamos en nuestro territorio, que no aceptamos ninguna intervención de un gobierno extranjero». Sheinbaum dijo que esto se lo había dicho a Trump y al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en ocasiones anteriores y que ellos lo han entendido.

“¿Me gustaría que hubiera huelgas en México para detener las drogas? «Por mí está bien, hagamos lo que tengamos que hacer para detener las drogas», dijo Trump el lunes, añadiendo que «no está contento con México». México compartió un video en X más tarde el lunes que incluía comentarios previos de Rubio diciendo que Estados Unidos no tomaría medidas unilaterales en México. Mientras tanto, los diplomáticos mexicanos y estadounidenses intentaban aclarar el martes lo que pudo haber sido una incursión estadounidense real.

El lunes, unos hombres llegaron en una embarcación a una playa del noreste de México e instalaron algunos carteles que señalaban terrenos que el Departamento de Defensa de Estados Unidos consideraba restringidos. La Secretaría de Relaciones Exteriores de México dijo el lunes por la noche que la marina del país había retirado los carteles, que parecían estar en territorio mexicano. Y el martes, Sheinbaum dijo que se estaba involucrando la Comisión Internacional de Límites y Aguas, agencia binacional que determina la frontera entre ambos países.

Los carteles, clavados en la arena cerca de donde el Río Grande desemboca en el Golfo de México, causaron revuelo cuando testigos dijeron que hombres en un bote llegaron a la playa local conocida como Playa Bagdad y los erigieron. Los carteles decían en inglés y español, «Advertencia: Área restringida» y continuaron explicando que era Ministerio de defensa propiedad y había sido declarada restringida por `el comandante`. Dijo que no podía haber acceso no autorizado, fotografías o dibujos de la zona.

La Embajada de Estados Unidos en México compartió un comentario del Pentágono el martes sobre el incidente, confirmando que los contratistas que colocaron carteles para marcar el «Área de Defensa Nacional III» habían colocado carteles en la desembocadura del Río Grande. «Los cambios en la profundidad del agua y la topografía alteraron la percepción de la ubicación de la frontera internacional», dice el comunicado. «El personal del gobierno de México eliminó seis señales basándose en su percepción de la ubicación de la frontera internacional». El Pentágono dijo que los contratistas «coordinarían con las agencias apropiadas para evitar confusión en el futuro».

México se había puesto en contacto con su consulado en Brownsville, Texas y luego con la embajada de Estados Unidos en la Ciudad de México. Finalmente, se determinó que contratistas que trabajaban para alguna entidad del gobierno estadounidense habían colocado los carteles, dijo Sheinbaum. «Pero el río cambia de curso, se suelta y según el tratado hay que demarcar claramente la frontera nacional», dijo Sheinbaum durante su rueda de prensa diaria. El área está cerca de SpaceX Starbase, que se encuentra junto a la playa de Boca Chica en el lado texano del Río Grande.

Las instalaciones y el sitio de lanzamiento del programa de cohetes SpaceX están bajo contrato con el Departamento de Defensa y NASAque espera enviar astronautas de regreso a la luna y algún día a Marte. En junio, Sheinbaum dijo que el gobierno estaba investigando la contaminación de las instalaciones de SpaceX después de que, según se informó, se encontraron pedazos de metal, plástico y piezas de cohetes en el lado mexicano de la frontera luego de la explosión de un cohete durante una prueba. El área también conlleva la sensibilidad adicional de la orden de Trump de cambiar el nombre del Golfo de México a Golfo de América, que México también ha rechazado.

