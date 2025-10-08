Meutya Hafid niega reglas IMEI similares al nombre del vehículo

Ambón, Viva – Ministro de Comunicación y Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid confirma discurso relacionado con servicios de bloqueo y reinscripción Identidad internacional de equipos móviles (IMEI) no es lo mismo que las reglas para el nombre de un vehículo motorizado.

«No hay reglas que se emitan relacionadas con nombres como BPKP Motor. Eso no es cierto», dijo en Ambon, Maluku, el miércoles 8 de octubre de 2025.

Este comunicado fue emitido para aclarar la noticia que había causado polémica en la comunidad, luego de que circularan noticias que analogizaban el mecanismo de gestión del IMEI como el proceso de giro del nombre del vehículo.

El Ministro de Comunicación e Información explica que el principal espíritu de esta nueva política es brindar protección al público, especialmente en caso de pérdida o robo de teléfonos inteligentes (smartphones).

Aseveró que en el proceso no hubo costos adicionales ni nuevas obligaciones para la comunidad.

«A las personas que pierden, para proteger sus datos personales, se les permite bloquear su IMEI. ¿Por qué se transferirá íntegramente? Ese es el derecho de quienes, como propietarios del teléfono móvil», dijo Meutya Hafid.

También explicó que no hay costos adicionales, pero en la normativa vigente sólo se permite elegir acciones como bloquear el IMEI del teléfono inteligente por pérdida, robo o incluso por intereses personales.

Por ello, pidió a la ciudadanía no preocuparse por la circulación de información errónea. «Así que la gente no tiene por qué preocuparse», explicó el Ministro de Comunicación e Información.

El Ministerio de Comunicaciones y Digital (Kemkomdigi) está preparando normas técnicas relacionadas con los servicios de bloqueo y reinscripción de IMEI, cuyo objetivo es fortalecer la protección de datos y prevenir el uso indebido de los dispositivos de telecomunicaciones en Indonesia.

IMEI funciona como una identidad oficial del dispositivo que ha sido registrada en el sistema gubernamental. Con ese sistema, los teléfonos inteligentes resultantes de actos delictivos pueden bloquearse para que ya no tengan valor económico para los autores de delitos.

Por el contrario, los consumidores que compran dispositivos oficiales o legales pueden sentirse más seguros y cómodos.

El IMEI también se considera útil para evitar la circulación de teléfonos inteligentes ilegales, proteger a los consumidores del fraude, garantizar la calidad y la garantía oficial y ayudar a las autoridades a reducir el delito de robo de teléfonos inteligentes (ANT).