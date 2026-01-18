Mets muestran interés en lanzador agente libre con efectividad de 3.77

El Mets de Nueva York hicieron su primer gran revuelo en la agencia libre de la MLB esta semana, consiguiendo al ex campocorto de los Toronto Blue Jays, Bo Bichette, con un lucrativo contrato de tres años y 126 millones de dólares.

Bichette cambiará de posición con los Mets. Han surgido informes de que el equipo lo jugará en la tercera base en el futuro.

Si bien el movimiento de Bichette podría ser una gran incorporación, Nueva York también ha sufrido algunas pérdidas difíciles esta temporada baja. Tanto Pete Alonso como Edwin Díaz decidieron dejar la ciudad, firmando con los Orioles de Baltimore y Dodgers de Los Ángeles respectivamente.

Eso debería llevar a los Mets a seguir siendo agresivos mientras buscan movimientos que puedan acercarlos a la contienda por la Serie Mundial.

Teniendo esto en cuenta, Nueva York ha mostrado interés en un intrigante lanzador agente libre. Ese lanzador no es otro que Griffin Canning, quien lanzó en 16 juegos para los Mets en 2025.

Jon Heyman, del New York Post, informó del interés de Nueva York por Canning. También señaló que tanto los Medias Blancas de Chicago como Cardenales de San Luis están interesados ​​también.

«Los Mets han mostrado interés en traer de vuelta a Griffin Canning, quien debería estar listo para el Día Inaugural después de sufrir un desgarro en el tendón de Aquiles el año pasado». Heyman escribió. “Los Cardenales y los Medias Blancas también están interesados.

Griffin Canning sería un acierto para los Mets de Nueva York

Puede que Canning no sea un nombre muy conocido, pero es el tipo de pieza que a todo contendiente le gustaría tener en su personal cuando esté sano.

Durante la temporada 2025 de la MLB con los Mets, Canning fue titular en 16 juegos como se señaló anteriormente. Compiló un récord de 7-3 junto con una efectividad de 3.77, un WHIP de 1.38, una proporción de 2.0 K/BB y 76.1 entradas lanzadas.

Después de sufrir la lesión de Aquiles, el mercado de Canning se ha movido lentamente esta temporada baja. Eso podría ser perfecto para Nueva York, que podría dar la vuelta ahora e intentar traerlo de regreso.

A los 29 años, a Canning todavía le queda algo de buen béisbol. Sería prudente que los Mets lo trajeran de regreso, especialmente después de que tuvo un buen desempeño para el equipo la temporada pasada.

Hay otro gran rumor que rodea a los Mets en este momento

Desde que fichó a Bichette, Nueva York ha sido vinculado a otro gran nombre en la agencia libre. Cody Bellinger permanece en el mercado como la mejor amenaza ofensiva ahora que Kyle Tucker ya no está.

Si bien ha estado trabajando continuamente en un acuerdo con el Yankees de Nueva Yorklos Mets podrían tener la oportunidad de atacar tarde y robárselo.

Bellinger viene de una temporada de 2025 con los Yankees en la que jugó 152 juegos. Conectó 29 jonrones, 98 carreras impulsadas y una línea de .272/.334/.480.

Esos números lucirían muy bien en la alineación de Nueva York. Una temporada baja en la que el equipo agregue tanto a Bellinger como a Bichette se vería genial. Agregar Canning a la mezcla lo mejoraría.

Parece probable que los Mets aún no hayan terminado. Intentarán trabajar más en la plantilla.

Canning y Bellinger son dos nombres que vale la pena seguir de cerca en este momento.