Mets, diestro de 6 pies 5 pulgadas y 19 años, busca potencial como as

Hace más de 40 años, El 7 de abril de 1984, Nueva York. Mets envió a un larguirucho derecho de 19 años al montículo del Astrodome de Houston y fue testigo del surgimiento de un fenómeno de lanzamiento. Seleccionado dos años antes en la primera ronda de la escuela secundaria Hillsborough en Tampa, Florida, Dwight Gooden lanzó cinco entradas ese día contra el astrosponchó a cinco y permitió una carrera y tres hits y fue acreditado como el lanzador ganador.

Gooden ganó 17 juegos en su año de novato, perdió solo nueve y lideró las mayores con 276 ponches en 218 entradas, una tasa de 11,4 por cada nueve entradas. que entonces era un récord de todos los tiempos.

Cuatro décadas después, los Mets tienen otro joven de 19 años en su sistema que según un analista de perspectivas muestra un “potencial de as legítimo”.

Aunque sería injusto compararlo con una leyenda como Gooden, y de hecho se estima que está a tres años de su muerte. Grandes Ligas En su debut, Peter Kussow puede representar la esperanza para el futuro del pitcheo abridor de los Mets en un momento en que la rotación abridora en el Citi Field no parece tener mucho futuro.

Costo de rotación inicial de la temporada de los Mets en 2025

Tras su histórico fichaje del agente libre Juan Soto En diciembre de 2024, los Mets tuvieron un comienzo rápido en 2025, con 21 juegos por encima de .500 con marca de 45-24 hasta el 12 de junio.

Pero todo fue cuesta abajo a partir de ahí cuando los Mets experimentaron un colapso de proporciones históricas. ganando solo 38 juegos durante el resto de la temporada para terminar completamente fuera de los playoffs. Hubo muchas razones para el desastre, pero el principal culpable tuvo que ser la rotación inicial.

Una serie de lesiones diezmaron un grupo titular que, como Ryan Finkelstein de Sólo béisbol Como relató, «hicieron 13 turnos de rotación juntos, y ninguno de ellos lanzó con una efectividad superior a 4.00. (Kodai) Senga lideró el grupo con una efectividad de 1.47, pero (David) Peterson y (Clay) Holmes también lanzaron cada uno con efectividad por debajo de 3.00 (2.49 y 2.95, respectivamente)».

En lo que va de la temporada baja, los Mets aún no han incorporado a su personal titular y, según se informa, nunca estuvieron seriamente involucrados en negociaciones para el importado japonés Tatsuya Imai, quien acordó firmar con los Astros el día de Año Nuevo.

Mets miran hacia el futuro para el pitcheo

Parecería que los Mets ven la reconstrucción de su personal titular como un proyecto a largo plazo, y ahí es donde entra Kussow. El adolescente de Wisconsin de Arrowhead High School en Hartland estaba comprometido a lanzar béisbol universitario en Louisville. De lo contrario, es posible que lo hubieran elegido por encima del puesto 133. Pero los Mets pudieron atraerlo a las filas profesionales con un bono de $897,500. sustancialmente más que los $555,800 designado para su puesto de draft.

“Peter Kussow es la joya de la corona de la generación del draft de 2025 de los Mets”, escribió el analista Mikey O’Connor el viernes. «Hasta 97 con una bola rápida firme y corrida. Giroscopio ajustado a mediados de los 80. Es una base de más de 2 lanzamientos y el esbelto derecho de 6 pies 5 pulgadas tiene espacio para agregar velocidad. Kussow tiene un legítimo potencial de as».

Canalización de la MLB llamó al estudiante de secundaria «El mejor prospecto de Wisconsin este año», y agregó «parecía que Kussow pasó desapercibido más de lo que debería».

Sin haber realizado aún un solo lanzamiento profesional en un juego competitivo, Pipeline ya ubica a Kussow en el puesto 27 entre todos los prospectos de los Mets.