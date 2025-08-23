Mets $ 34 millones lanzador que enfrenta una posible cirugía de Tommy John

Frankie Montas ‘ la temporada ha terminado, y posiblemente su tiempo como Nueva York se reuniótambién.

El lanzador muy difamado fue colocado en la lista de lesiones de 15 días el sábado con una lesión de UCL en su codo derecho.

Según el gerente de los Mets, Carlos Mendoza, la lesión es lo suficientemente significativa como para La cirugía de Tommy John está sobre la mesa.

«Tiene una lesión bastante significativa allí», dijo Mendoza antes del juego del equipo contra el Bravos de Atlanta. «Tenemos varios médicos que lo miran para ver con qué estamos tratando. La primera lectura fue que tiene una lesión bastante grande».

Si necesitaría a Tommy John, Montas probablemente extrañaría a la mayoría, si no todos, de la temporada 2026.

¿Cómo ha actuado Frankie Montas como Met?

Montas ha sido una gran decepción desde que firmó un acuerdo de agente libre de dos años y $ 34 millones en diciembre. Después Falta más de dos meses con una tensión LAT derecha de alto grado sufrido en el entrenamiento de primavera, Montas, de 32 años, tuvo una efectividad de 6.38 en ocho apariciones, incluida una como un relevista a granel, antes de ser movido permanentemente al bullpen El 12 de agosto.

Montas ha lanzado solo una vez desde entonces, permitiendo una carrera en dos entradas en un Pérdida de 11-9 hacia Marineros de Seattle El 15 de agosto.

Mejor prospecto Nolan McLean reemplazó a Montas en la rotación, y en el viernes 12-7 Ganar sobre Atlanta, McLean se convirtió en el primer titular de los Mets que no sean David Peterson Para lanzar al menos seis entradas desde el 7 de junio, un lapso de 62 juegos.

¿Cuánto tiempo se perderá Frankie Montas?

Los primeros retornos de la lesión de Montas no son alentadores. Mendoza no descartó la posibilidad de la cirugía Tommy John, que viene con un período de rehabilitación de más de un año.

Según el Mike Puma de New York PostMontas experimentó dolor en su bíceps el viernes después de calentar un día antes en Washington. Luego se sometió a una resonancia magnética, que reveló daños a su UCL.

El segundo año en el acuerdo de Montas es efectivamente una opción de jugador, que es probable que acepte dadas sus luchas. Si opta, los Mets le deben $ 17 millones la próxima temporada, independientemente de su estado en la lista.

¿Cómo reemplazarán los Mets a Frankie Montas?

Para tomar el lugar de Montas en la lista, los Mets recordaron al relevista Huascar brashoban de Triple-A Syracuse. En 51.2 entradas esta temporada, Brashoban posee una efectividad de 3.83 para ir con dos salvamentos.

Debido a que el papel de Montas ya había disminuido, su ausencia no debería afectar significativamente al personal actual de los Mets.