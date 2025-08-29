Metro Mapolda estaba rodeado, ¡Jalan Sudirman-Gatot Subroto fue malo!

Yakarta, Viva – Masa sede clasificada Polda Metro JayaViernes 29 de agosto de 2025 por la tarde. Consisten en estudiantes y taxistas de motocicletas en línea.

Leer también: Se dice que el jefe de policía nacional tiene empatía, el DPR incluso es golpeado por una sátira picante después



Las masas continuaron llegando a la ubicación en la puerta de Jalan Gatot Subroto y Jalan Jenderal Sudirman. Las masas gritaron a la policía asesina después de la muerte de su muerte ojol llamado Affan Kurniawan triturado móvil Rantis Brote El jueves 28 de agosto de 2025 anoche.

«Asesino, asesino, asesino», dijeron las masas.

Leer también: La Asociación de conducir de OJOL insta al jefe de policía nacional transparente con respecto a Ojol, quien fue asesinado por Rantis Brimob



Jalan Gatot Subroto frente a la sede de la policía de Metro Jaya parece difícil de pasar por los vehículos nuevamente porque está cubierto de masas. El tráfico al área de SCBD se cerró temporalmente. El acceso a MRT Istora Mandiri se cerró temporalmente.

La densidad del flujo de tráfico ocurre en Jalan Jenderal Sudirman en la rotonda de Senayan. Mientras tanto, para la dirección opuesta todavía es suave.

Leer también: La sede llame a todas las mezquitas dentro de la Policía Nacional, Salat, reza por el conductor de Ojol Affan Kurniawan



Para tener en cuenta, el conductor de OJOL llamado Affan Kurniawan fue asesinado después de ser golpeado y luego atropellado por Rantis Brimob Car. Sucedió durante la manifestación en el DPR el jueves 28 de agosto de 2025, lo que condujo al caos.

Hasta ahora hay un total de siete miembros de Brimob asegurados. Todavía se están examinando intensamente porque están en el mortal rantis. La séptima identidad es Kompol C, Aibda M, Bripka R, Brigadier D, Bribda M, Baraka Y y Baraka D.