Metro BoominEl productor nominado al Grammy que ha trabajado con todos, desde Drake hasta Future, ha sido encontrado no responsable en un caso de agresión sexual, por Piedra rodante. Un jurado de Los Ángeles fue rápido en su deliberación el jueves, llegando a un veredicto de no culpable de las cuatro reclamaciones de violación y agresión sexual alegada por Vanessa Lemaistre.

El productor, cuyo verdadero nombre es Leland T. Wayne, inicialmente fue demandado por Lemaistre en octubre de 2024. En su demanda, afirmó que se les presentó por primera vez en un viaje de 2016 a Las Vegas, donde le dieron una foto de alcohol e ingerió la mitad de una barra de Xanax que solía enfrentar la ansiedad después de la pérdida de su hijo. Se unieron a su depresión, ya que Wayne había roto recientemente con su novia.

Luego alegó que luego se despertó en una cama en un lugar diferente para que Wayne la agrediera sexualmente, y que entró y salió de la conciencia. Algunas semanas después del asalto, descubrió que estaba embarazada y abortó. Un año después, Wayne lanzó la canción «Rap Saved Me» con 21 Savage y Migos ‘Offset y Quavo con la letra «Tomó una Xanny, luego se desmayó» y «Ella me vuelve loca, tiene a mi bebé», que el traje afirmó que estaba «relatando la situación que le sucedió a LemaStre».

Los argumentos de apertura para el juicio comenzaron el martes, con los abogados de Lemaistre rápidamente pidiendo un juicio nulo después de que la defensa hizo referencia a su historial sexual, algo que requiere permiso del juez en un caso de agresión sexual.

De acuerdo a Piedra rodanteWayne testificó que «no había forma en el mundo» que había agredido a Lemaistre y que había sido acusado erróneamente en el caso.