Método De Una Banda Fraudulenta Que Hace Que El Padre De Raline Shah Perda 254 Millones De IDR, 2 Convictos Son Prisioneros En La Prisión De Medan

Mientras, VIVA – La Dirección de Investigación Cibernética de la Policía Regional de Sumatra del Norte reveló al presunto autor fraude o estafa contra la víctima, funcionario del presidente de la Cruz Roja Indonesia (PMI) de Sumatra del Norte y del cónsul general de la República de Türkiye para la región de Sumatra, Rahmat Shah, que también es el padre del artista. Raline Shah.

«Se confiscaron pruebas de teléfonos móviles, cajeros automáticos, transacciones de cuentas, paquetes de transacciones de víctimas y otros», dijo el miércoles el director de investigación cibernética de la policía de Sumatra del Norte, el comisario de policía Doni Satrya Sembiring, en Medan.

Doni dijo que el perpetrador arrestado es un hombre con las iniciales MSL (25) que es un recluso en la prisión de clase I de Medan, un hombre R (34) un recluso en la prisión de clase I de Medan, una mujer con las iniciales IP (20) residente de Langkat Regency y una mujer con las iniciales TH (30) residente de Medan.

Además, dijo que el autor fue acusado del artículo 51, párrafo (1), junto con el artículo 35 de la Ley de la República de Indonesia Número 11 de 2008 sobre información y transacciones electrónicas, y el artículo 378 del Código Penal junto con el artículo 55.56 del Código Penal con una pena máxima de prisión de 12 años y una multa de 12 mil millones de IDR, o el artículo 378 del Código Penal con un máximo pena de cuatro años de prisión.

«El método utilizado por los perpetradores para cometer fraude o estafa es transferir rápidamente desde la cuenta para eliminar rastros de la policía», dijo.

Doni explicó que el 19 de agosto de 2025, la víctima recibió un mensaje al número informado a nombre de Raline Rahmat Shah, cuya hija biológica quería comprar oro para enviarlo al número de cuenta de MSL.

«Sin embargo, Raline envió un mensaje de que nunca le pidiera dinero a la víctima. Debido a este incidente, la víctima sufrió una pérdida de 254 millones de rupias», dijo.

Según este informe, la Dirección de Investigación Cibernética de la Policía de Sumatra del Norte arrestó a MSL el 10 de septiembre de 2025 y luego arrestó a los demás perpetradores.

Dijo que la divulgación de este caso no puede separarse de la cooperación de la Autoridad de Servicios Financieros, Oficina Regional de Sumatra del Norte de la Dirección General Correccional (Ditjenpas).

«Esperamos que esto continúe, porque sin una buena cooperación con otras partes interesadas no tiene sentido, por eso estamos agradecidos. Esperemos que en el futuro se puedan revelar otros perpetradores», dijo. (Hormiga)