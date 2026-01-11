Método de soborno revelado en KPP del norte de Yakarta, 80 por ciento de circuncisión fiscal, solicita una tarifa de 8 mil millones de IDR

Yakarta, VIVA – Presuntas prácticas corruptas dentro de la Oficina de Servicios Impuesto (KPP) Madya Norte de Yakarta, revelado kpk (Comisión para la Erradicación de la Corrupción).

Los funcionarios fiscales sin escrúpulos supuestamente redujeron las obligaciones tributarias hasta en un 80 por ciento y pidieron a los contribuyentes tarifas fantásticas de hasta 8 mil millones de IDR. Este método fue revelado por la Comisión para la Erradicación de la Corrupción (KPK) en el desarrollo de la Operación Arresto (OTT) que atrapó a funcionarios fiscales y consultores privados.

El diputado interino de Aplicación y Ejecución del Comité de Erradicación de la Corrupción, Asep Guntur Rahayu, explicó que este caso comenzó cuando PT Wanatiara Persada (WP) presentó un informe sobre sus obligaciones del Impuesto sobre la Tierra y la Construcción (PBB) para el período impositivo de 2023 en septiembre a diciembre de 2025.

Debido a que tiene su sede en Yakarta, el informe fiscal de la empresa se envía al KPP Intermedio del Norte de Yakarta.

«Con base en este informe, el equipo de inspección del KPP Intermedio del Norte de Yakarta llevó a cabo una inspección para investigar posibles pagos insuficientes de PBB. Como resultado, se encontró un posible pago insuficiente de alrededor de 75 mil millones de IDR», dijo Asep el domingo 11 de enero de 2026.

Este hallazgo desencadenó una serie de negociaciones. PT WP presentó varias objeciones porque consideraba que el valor del déficit fiscal era inadecuado. Fue en ese momento cuando comenzaron a surgir acusaciones de prácticas sucias.

«De 75 mil millones de rupias a 15 mil millones de rupias. Eso significa que hay una fuga por ahí o hay negociaciones allí, regateos allí, una disminución de 60 mil millones de rupias. Se pierden 60 mil millones de esa manera, o alrededor del 80 por ciento», dijo Asep.

En este proceso, sospechar Se sospecha que Agus Syaifudin (AGS), como jefe de la Sección de Seguimiento y Consulta (Waskon) del KPP Intermedio del Norte de Yakarta, desempeña un papel central. Pidió a PT WP que pagara impuestos «todo incluido» por valor de 23.000 millones de euros.

«Bueno, para esta reducción, esta persona, este AGS, pidió una acción, pidió a PT WP que pagara 8 mil millones de rupias. Así, sí. Así que All In significa que de 23 mil millones de rupias, 8 mil millones de rupias son para los honorarios de AGS y se distribuyen a las partes dentro de la Dirección General de Impuestos», dijo.

Esta solicitud fue parcialmente rechazada por PT WP. La empresa sólo acordó pagar una tarifa de 4.000 millones de IDR.

«Así que en diciembre de 2025, después de llegar a un acuerdo, el equipo de auditoría finalmente emitió una carta de notificación de resultados de auditoría (SPHP) con un valor de pago de impuestos para PT WP de 15.700 millones de euros», dijo Asep.