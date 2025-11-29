Método de masaje curativo conduce a violencia sexual; el autor es arrestado en Cirebon

Cirebon, VIVA – La policía descubrió un caso de presunta violencia sexual bajo la apariencia de medicina alternativa llevada a cabo por un hombre con las iniciales KU (54) contra una mujer en el distrito de Pangenan, Cirebon.

El jefe de policía de Cirebon, el comisionado de policía Sumarni, explicó el sábado que el incidente fue descubierto después de que los investigadores de Satreskrim hicieran un seguimiento del informe de la víctima a mediados de noviembre de 2025.

«La víctima denunció el incidente después de darse cuenta de que las acciones del perpetrador no estaban de acuerdo con razones médicas», dijo Sumarni.

Según él, KU supuestamente engañó a la víctima pretendiendo poder tratar la enfermedad mediante técnicas de masaje. El perpetrador afirmó que podía curar las enfermedades cardíacas débiles masajeando a la víctima.

Sumarni dijo que el agresor incluso fue a la casa de la víctima para realizar una sesión de masaje. Sin embargo, fue entonces cuando ocurrieron actos de acoso y violencia sexual.

Se dijo que el autor cometió un acto indecente al afirmar que el método de curación se realizaba chupando partes sensibles del cuerpo de la víctima.

«Este método era claramente incorrecto e incluía violencia sexual. Así que la víctima sintió que no aceptaba este trato. Poco después, logramos detener al perpetrador en el distrito de Gebang», dijo.

Además de arrestar a KU, la policía también confiscó varias pruebas en forma de ropa perteneciente a la víctima para fortalecer el proceso de investigación.

El jefe de policía enfatizó que el autor fue imputado en virtud de la Ley Número 12 de 2022 sobre Actos Delictivos de Violencia Sexual (TPKS), que conlleva una pena de hasta 12 años de prisión.

Hizo un llamado a la ciudadanía a estar más alerta ante las prácticas médicas que no tienen base médica ni métodos científicos.

«Si hay un incidente similar, infórmelo inmediatamente a las autoridades para que podamos hacer un seguimiento», dijo Sumarni. (Fuente intermedia)