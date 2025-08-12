Meteorito que nos golpeó a casa es mayor que la Tierra: los científicos







A meteorito Eso se estrelló contra una casa en los Estados Unidos es mayor que el planeta Tierra, dijeron los científicos. El objeto voló a través de los cielos a plena luz del día antes de explotar en todo el estado de Georgia el 26 de junio, confirmó la NASA.

Los investigadores de la Universidad de Georgia examinaron un fragmento de la roca que perforó el techo de una casa en la ciudad de McDonough. Descubrieron que, según el tipo de meteorito, se espera que haya formado 4,56 mil millones de años, lo que lo hace aproximadamente 20 millones de años más antiguos que la Tierra.

Residentes en Georgia y los estados cercanos informaron cientos de avistamientos y un fuerte ruido en auge cuando la bola de fuego atravesó los cielos. La roca rápidamente disminuyó en tamaño y velocidad, pero aún viajó al menos 1 km por segundo, pasando por el techo de un hombre en el condado de Henry. El residente de la casa dijo que todavía está encontrando piezas de polvo espacial alrededor de su casa desde el golpe.

Esta historia ha sido obtenida de una alimentación sindicada de terceros, agencias. El medio día no acepta responsabilidad ni responsabilidad por su confiabilidad, confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-Day Management/Mid-Day.com se reserva el derecho único de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo





Fuente