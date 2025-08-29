Metallica’s Hamptons Show Dibuja Celebs, Ozzy Tribute: Concert Review

Los Hamptons se enfrentaron al choque cultural el jueves por la noche cuando algunos de MetallicaLos fanáticos más fieles descendieron sobre el lugar de vacaciones exclusivo para un espectáculo íntimo y solo por invitación para ver a los rockeros duros en acción.

El evento, lanzado por SiriusXM para celebrar el canal Metallica máximo recién lanzado, convirtió el patio trasero de Amagansett Bar Stephen Talkhouse en uno de los espectáculos más pequeños que Metallica ha jugado desde su ascenso a la fama. Asistieron el CEO de Warner Bros. Discovery David Zaslav y su esposa Pam, Howard Stern y su esposa Beth, Paul McCartney y su esposa Nancy, Andy Cohen, Colin Jost, Michael J. Fox y Sylvester Stallone.

En cuanto al set de Metallica, estaban en el modo de grandes éxitos, pero no hubo quejas de los fanáticos que se apegaron a lo esencial. La excursión de 14 canciones a través de su catálogo de espaldas fue una división uniforme entre los hits de los años 90 («Enter Sandman», «Nada más importa») y los fundamentos de los 80 («para quien la campana», «Maestro de títeres»).

A pesar de un set de éxito, las leyendas de metal no lo llamaron, parecían deleitarse con la intimidad de tocar un pequeño espectáculo para romper las fechas del estadio a las que se usan. Con plataformas simples de audio e iluminación, se sintió como si la banda se desvaneciera en una fiesta de bloques del vecindario y decidió triturar por diversión. El líder James Hetfield, en particular, parecía feliz, saludable y energizado, diciéndole a la multitud desde el principio: «Hace calor y sudoroso, nos estamos acercando y personalmente, ¡esto es divertido!»

Mientras tanto, los compañeros de banda de Papa Het también estaban animados, con los dedos del guitarrista principal Kirk Hammett volando a través de trastes durante los solos de rayo; El baterista Lars Ulrich lo golpeó y promocionó a la multitud detrás del kit; y el bajista Robert Trujillo acechando por el escenario con algunas de las mejores caras de metal.

Dicho esto, uno de los mejores momentos del programa fue un emotivo homenaje al fallecido Ozzy Osbourne, ya que el grupo improvisó en el riff a su legendario éxito «Crazy Train» antes de gritar a su amigo caído. Fue un momento emotivo en un set lleno de alegría de roca dura, celebrando guitarras fuertes y criando el infierno.