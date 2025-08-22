Metal Gear Solid Delta Snake Eater rehade Kojima Juego: entrevista de dev

Action-Stealth Game «Metal Gear Solid 3: Snake Eater» se renace la próxima semana en Remake «Metal Gear Solid Delta: Snake Eater«, Un remake modernizado que se adhiere tan estrechamente al original que en realidad solo hay tres grandes diferencias que los separan: 20 años de mejoras en el videojuego VFX, un nuevo sistema de control y creador Hideo Kojima.

When «Metal Gear» Studio Konami Anunció que estaba rehaciendo el juego creado por Kojima, quien se ponchó por su cuenta en 2015 después de que el fabricante de juegos lo dejara ir, se entendió en gran medida que no habría participación del propio Kojima. Eso fue confirmado directamente por los propios desarrolladores de «Metal Gear Solid Delta: Snake Eater» en una entrevista a principios de este mes.

«Así que realmente no consultamos a Kojima-san sobre esto. A través de esto, fue solo el actual personal de Konami», dijo a los periodistas «Metal Gear Solid Delta: Snake Eater», dijo el productor principal de Okamura durante una entrevista a través de un traductor en un evento de prensa con anzados de konami para el juego en la ciudad de Nueva York el 5 de agosto.

En una entrevista reciente Publicado por el minorista de moda canadiense SsenseEl creador de «Death Stranding 2: on the Beach» Kojima dijo: «No, no lo haré», cuando se le preguntó si estaría jugando a través de la nueva versión de «Metal Gear Solid 3» cuando se lanza el 28 de agosto.

Sentado junto a la productora creativa de «Metal Gear Solid Delta: Snake Eater» Yuji Korekado durante el evento de prensa del 5 de agosto, Okamura dijo «realmente no podemos decir por nosotros mismos» si el equipo espera que Kojima reconsidue.

«No estamos seguros de lo que él querría hacer, pero queremos entregar este juego mientras se nos respetamos mucho todas las personas con las que trabajamos anteriormente, y también nos encantaría que lo vean», dijo Okamura. «Así que esperamos poder ofrecer un gran juego que la gente pueda disfrutar, pero no estamos muy seguros».

El diálogo para «Metal Gear Solid Delta» ha sido relevado por el reparto original «Metal Gear Solid 3» en un esfuerzo por mantener el juego lo más cerca de la historia original de la era de la Guerra Fría de la serpiente desnuda de Fox (expresada por David Hayter) como sea posible, mientras que modernizan otros aspectos de la experiencia, como los controles, que se ofrecen en un nuevo formato, así como el estilo de «Legado» del juego original del juego original.

«Lo principal que hemos cambiado, si lo desea, es que hemos tenido en cuenta que ambos habrá viejos fanáticos que ya aman la serie y los nuevos usuarios», dijo Okamura. «Y debido a que queremos que los nuevos usuarios elijan sin problemas este juego sin sentir que es antiguo o que los controles se ven extraños para ellos, hemos decidido implementar un nuevo estilo para facilitarles eso».

Korekado agregó: «A través del nuevo estilo, podremos compartir lo que fue tan sorprendente sobre el juego original para una nueva audiencia».

Sin embargo, a los desarrolladores también les gustaría ver a los nuevos usuarios obtener la experiencia auténtica y original.

«No es solo que hemos implementado el estilo heredado solo para los usuarios que ya les gustó el juego y lo jugaron antes, también queremos que los nuevos usuarios lo hagan, una vez que hayan jugado el juego en un nuevo estilo, si luego regresarían y jugarían en estilo heredado y poder experimentarlo de una manera ligeramente diferente», dijo Korekado.